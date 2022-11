Qatar 2022, fútbol, política, FdT, Mauricio Macri...

infantino3.jpg Gianni Infantino y los jeques de Qatar.

Mauricio Macri

Ishaan Tharoor y Sammy Westfall escribieron en The Washington Post una nota titulada: "La Copa del Mundo siempre es mucho más que la Copa del Mundo."

Hay una gran hipocresía en todo esto. Todo Occidente depende de Qatar porque sustituye, en gran parte, con su gas natural al fluido que Rusia ya no le entrega a Europa. Pero la comunidad LGBTQ+ y el FBI lograron instalar que son los más corruptos, feos, sucios y malos del mundo por 2 motivos: Qatar no recibe homosexuales que hagan manifestación de su homosexualidad, limita el consumo de alcohol y se le acusa de pagar sobornos a directivos de la FIFA que le concedieron la organización de la Copa del Mundo (y se la quitaron a USA).

En la Argentina, en las redes de WhatsApp del PRO ocurrió una feroz campaña contra "el Mundial más corrupto del mundo": hay una conspiranoia detrás de la sospecha, que consiste en que un buen desempeño de la Selección Argentina en Qatar 2022 sería utilizado como herramienta preelectoral por el Frente de Todos. Cruz diablo, gritan en JxC. No sólo debe fracasar la economía de Sergio Massa. Desacreditar el Mundial equivaldría a erosionar un eventual éxito del equipo de AFA (más improbable ahora que antes).

Sin duda, una estupidez considerable: el presidente de la Fundación FIFA es Mauricio Macri, cofundador del PRO, amigo personal de Gianni Infantino, el titular de la Federación Internacional de Fútbol Asociado. Luego, si lo de Qatar fuese tan corrupto, según las redes sociales del PRO,

¿Por qué Macri no renunció a la presidencia de la Fundación FIFA?

¿Por qué parece tan cercano a los jeques supuestamente corruptos?

La imbecilidad tiene patas aún más cortas que la mentira, y habita en redes sociales.

qatar infantino.jpg Gianni Infantino entre HH Sheikh Tamim Bin Hamad y Vladimir Putin.

La política

Volvamos a Ishaan Tharoor y Sammy Westfall:

"Una pequeña nación costera, poco conocida por gran parte del mundo, alberga un torneo de fútbol histórico. Impulsado por una creciente economía de exportación y el trabajo de una población considerable de inmigrantes nacidos en el extranjero, el país construye una gran infraestructura para organizar un evento que se lleva a cabo principalmente en su ciudad capital. Para la nación anfitriona, esta Copa del Mundo no es simplemente un ejercicio de entretenimiento deportivo, sino una oportunidad de ponerse en el mapa, mostrar su prosperidad y destreza, y ganar prestigio mundial.

"Ningún Estado, hasta ahora, ha colocado el deporte en general, y la Copa del Mundo en particular, en el centro de su política exterior y desarrollo económico" tan singularmente como Qatar, escribió el historiador del fútbol, David Goldblatt. Hace medio siglo, el antiguo protectorado británico era un remanso oscuro en el Golfo Pérsico, conocido por la pesca de perlas y poco más. Pero una inmensa fortuna en hidrocarburos, especialmente gas natural licuado, transformó su destino, impulsó su ascenso como una potencia regional influyente y suscribió su candidatura para el torneo de 2022. "Ningún Estado, hasta ahora, ha colocado el deporte en general, y la Copa del Mundo en particular, en el centro de su política exterior y desarrollo económico" tan singularmente como Qatar, escribió el historiador del fútbol, David Goldblatt. Hace medio siglo, el antiguo protectorado británico era un remanso oscuro en el Golfo Pérsico, conocido por la pesca de perlas y poco más. Pero una inmensa fortuna en hidrocarburos, especialmente gas natural licuado, transformó su destino, impulsó su ascenso como una potencia regional influyente y suscribió su candidatura para el torneo de 2022.

(...) La monarquía gobernante de Qatar apostó el capital político de una generación en la organización de la 1ra. Copa del Mundo de Oriente Medio y el mundo árabe. Financió una asombrosa bonanza de US$ 220.000 millones en construcción, nuevos estadios, carreteras, sistemas de trenes, hoteles y otra infraestructura. Y resistió la ira de las monarquías vecinas del Golfo, cuyo resentimiento por la exhibición de Qatar en 2022 se escondía bajo un bloqueo económico y político más amplio de la nación peninsular entre 2017 y 2021. (N. de la R.: Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y otros bloquearon a Qatar).

(...) Mientras los 32 equipos nacionales del torneo hacían sus preparativos finales para Qatar, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, una figura controvertida por derecho propio, envió una carta a cada equipo instándolos a evitar adoptar posturas abiertamente políticas. “Sabemos que el fútbol no vive en el vacío y somos igualmente conscientes de que hay muchos desafíos y dificultades de índole política en todo el mundo”, escribió Infantino. “Pero, por favor, no permitan que el fútbol se vea arrastrado a todas las batallas ideológicas o políticas que existen”.

(...) Es más fácil decirlo que hacerlo, y algunos equipos nacionales participantes participarán en actos de señalización de virtudes antes de que comiencen los juegos. El equipo de USA, por ejemplo, estuvo entre varios equipos que entrenaron esta semana con grupos de trabajadores inmigrantes de la construcción. También enarboló una bandera del arcoíris en su cresta en apoyo de los derechos LGBTQ. (...)".

macri qatar.jpg Mauricio Macri en Qatar junto a los de la Casa Real.

La Argentina

El fútbol en la Argentina es mucho más que pasión de multitudes. Algunos lo viven como poder político. Diego Maradona lo supo aprovechar y escaló a las alturas. Julio Grondona también lo comprendió y fue el poder permanente, derrotó a Héctor Magnetto cuando le quitó la televisación de los partidos de AFA, gozó del respaldo de los Kirchner y hasta tuvo tanto poder como Joseph Blatter en la FIFA aunque no sabía hablar inglés. El trono está vacante. Mauricio Macri se quiso sentar y todavía no pudo. Hugo Moyano impuso a quien era su yerno, Claudio Tapia. Marcelo Tinelli no pudo derrocarlo. Macri se hartó y fue por otro camino: Gianni Infantino, sucesor de Blatter le concedió la presidencia ejecutiva de la Fundación FIFA. ¿Por qué no soñar con la AFA si Tapia concluye Qatar con muchos moretones? Los del FdT se apresuaron a intentar instalar el 'Macri mufa' por su presencia en el estadio en la derrota ante Arabia Saudita 1 a 2. Pero... lo dicen quienes fracasaron Maradona en Sudáfrica 2010 y con Jorge Sampaoli en Rusia 2018.

Hay varios escenarios e hipótesis en marcha.

¿Quién gana y quién pierde con un mal desempeño de la Selección Argentina en Qatar 2022?

¿Quién gana y quién pierde con un buen desempeño?

Precisemos: ¿A qué se le llama buen desempeño? 42% de los argentinos consultados creía, hace 1 mes, que la Selección Argentina jugará la final de la Copa del Mundo. Pero en el secreto del corazón de la mayoría hay que ganarla, porque es la última ocasión de Lionel Messi en el equipo. Si prevalece el mal desempeño, ¿paga sólo Messi o alguien más? La moneda está en el aire. Final incierto.

------------------------

Más contenido en Urgente24:

Qatar 2022: Habló Lionel Messi tras la foto del tobillo 'hinchado'

Arranca Qatar 2022, ojo con el corazón: 9 consejos médicos para ver partidos

Caída récord: 250 mil nacimientos menos por año en la Argentina

Las 15 mejores películas de todos los tiempos, según IMDb

9 alimentos que nunca debes guardar en el freezer