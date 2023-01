Fed: Prioridad en la inflación, factores políticos ¡Afuera!

Los beneficios de una política monetaria independiente en los Estados Unidos y más ampliamente en todo el mundo son bien entendidos y ampliamente aceptados Los beneficios de una política monetaria independiente en los Estados Unidos y más ampliamente en todo el mundo son bien entendidos y ampliamente aceptados

Tal como informó Urgente24 en: ¿FED sube tasa al 5%? BlackRock, Fidelity y JP Morgan apoyan

BlackRock, Fidelity y JP Morgan salieron a apoyar la tendencia de elevar las tasas tal que superen el 5% anual.

Jamie Dimon, CEO de JP Morgan, decía que es posible que los aumentos de tasas de la Fed deban ir más allá de lo que se espera actualmente, pero está a favor de una pausa para ver el impacto total de los aumentos del año pasado.

Hay un 50% de posibilidades de que las expectativas actuales sean correctas al suponer que la Fed aumentará su tasa de referencia alrededor del 5%, y un 50% de posibilidades de que el banco central tenga que subir al 6%, dijo el director ejecutivo de JP Morgan Chase & Co. en una entrevista transmitida el martes por Fox Business.

Estoy del lado de que puede que no sea suficiente. Estábamos un poco lentos para ponernos en marcha. Se puso al día. No creo que haya ningún daño por esperar tres o seis meses

