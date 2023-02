River recibirá por el pase de Enzo Fernández al Chelsea unos US$ 35M en total. Cuando se los paguen se los van a pesificar al dólar oficial: cobrarán $6.580M. Si quieren recomprar dólares deberán hacerlo a $377: se harán de apenas US$ 17,5M. El Estado se quedará con el 50%. Fin. River recibirá por el pase de Enzo Fernández al Chelsea unos US$ 35M en total. Cuando se los paguen se los van a pesificar al dólar oficial: cobrarán $6.580M. Si quieren recomprar dólares deberán hacerlo a $377: se harán de apenas US$ 17,5M. El Estado se quedará con el 50%. Fin.