El precio del cobre cotiza más alto: Por estallido social en Perú

Los cortes de calles y manifestaciones para deslegitimar al gobierno de Dina Boluarte, afectan tanto al transporte de cobre como su producción—sobre todo en la región del sur donde tiene una buena imagen el ex presidente Pedro Castillo que fue destituido y apresado luego de intentar cerrar el congreso—, generando además una poca oferta y aumentando su precio enel mercado, lo cual podría llevarlo a valer unos US$12.000 por tonelada, así lo refirió Michael Widmer, estratega de productos básicos de Bank of America al Financial Times.