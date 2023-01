¿Qué pasó con los 'violadores de Palermo'?

Según fuentes judiciales, los imputados podrían tener una pena de más de 20 años de cárcel. Es que la primera imputación tiene una pena de entre 8 a 20 años de prisión y las lesiones leves de un mes a un año. Ambos delitos son en concurso real y en calidad de “coautores”.

El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 14 de la Capital Federal fue el sorteado para el debate, luego de que en junio pasado el fiscal de la causa, Eduardo Rosende, solicitara el juicio y el juez en lo Criminal y Correccional 21, Marcos Fernández, resolviera el cierre de la instrucción y aceptara la petición.

Si bien las fuentes consultadas por la agencia de noticias Télam aclararon que aún no hay fecha designada, el debate podría iniciarse entre abril y junio de 2023, según una primera estimación.

El único juez natural del TOC 14 es Hugo Cataldi y lo completan sus colegas Domingo Altieri y Gabriel Vega, pero no está confirmado que esa sea la integración para este juicio, ya que el primero de los magistrados presentó su renuncia a partir del 18 de enero, y la permanencia de los otros dos dependerá de si les renuevan su subrogancia.

La acusación del Ministerio Público Fiscal (MPF) estará en manos del fiscal de juicio Fernando Klappenbach.

El último movimiento del expediente fue un rechazo del TOC 14 a un nuevo pedido de excarcelación y alternativamente de una prisión domiciliaria, que hizo el acusado Thomas Fabián Domínguez, a través de su abogado Jorge Alfonso.

Por ahora se sabe que Ramos, Ciongo Pasotti, Cuzzoni y Lykan estuvieron dentro del auto con la víctima, y que Domínguez y Retondo tocaban la guitarra en la vereda, y hacían de “campana” mientras se llevaba a cabo el ataque sexual. Para la Justicia hubo "un plan previo, con acuerdo de voluntades y roles para concretar un ataque sexual masivo".

Por su parte, para el fiscal Eduardo Rosende, los imputados actuaron "en aras de satisfacer sus deseos libidinosos" con una víctima que no estaba en condiciones de dar ningún consentimiento, ya que tenía alcohol, marihuana y anfetaminas en su cuerpo. "Ese era el plan común, mantener relaciones sexuales con ella todos al mismo tiempo, en la medida de lo posible, a cuyo fin debían turnarse para hacerlo algunos primero y el resto después, pero siempre varios al mismo tiempo, aprovechándose de la vulnerabilidad de la víctima", afirmó Rosende.

Los detenidos se encuentran en la cárcel y los más complicados son Ramos y Ciongo Pasotti, ya que las pericias confirmaron que su ADN, desprendido del semen que estaba en su ropa interior, coincidía con el de los hisopados que se le realizaron a la víctima. Además, bajo las uñas de la joven también había un patrón genético que correspondía al de Ramos. Esa prueba indica que se resistió y fue violada.

Las cámaras de seguridad de la zona mostraron parte del recorrido de la joven, en evidente estado de ebriedad o bajo efectos de narcóticos, acompañada por algunos de estos muchachos.

violadores.jpg

Sólo 2 acusados ampliaron la indagatoria: Qué dijeron

Solo dos de los 6 acusados por la violación grupal en el barrio porteño de Palermo ampliaron su declaración indagatoria ante el juez, en marzo pasado, e insistieron en su inocencia. Fueron Ignacio Retondo y Franco Jesús Lykan.

Según informaron en ese momento fuentes judiciales a la agencia Télam, ambos coincidieron en decir que son amigos y que, el día anterior al hecho, es decir, el domingo 27 de febrero, se habían juntado con otro de los acusados, Ciongo Pasotti, para ir a la casa de otro amigo en común en Villa Adelina, donde cenaron, pasaron por sus casas, luego por San Telmo y terminaron en Plaza Serrano.

Retondo contó que estuvieron tocando la guitarra y consumiendo bebidas alcohólicas compradas en distintos kioscos y, en su caso, algo de cocaína que le convidaron, hasta que llegaron a una "esquina pintada de colores, con persianas verdes". Allí, explicó que siguió tocando la guitarra y se juntó gente, entre la que había un ciudadano colombiano, tras lo cual aparecieron "estos tres pibes con la piba", dijo en referencia a los otros tres acusados -a quienes aclaró que su grupo no conocía de antes-, y la víctima.

Retondo también narró de qué manera conoció en la madrugada del hecho a la víctima y a los otros tres detenidos. Lo que declaró difiere con respecto a lo que contó la joven de 20 años. Según la declaración a la que accedió el portal Infobae: “Estando en Plaza Serrano, el dicente quiso ir a un baño químico que está ahí. Fue y estaba ocupado. Se queda ahí esperando un rato, vuelve a tocar la puerta y nadie le contestaba. Hasta que abre la puerta y se encuentra con una chica semi desnuda, sentada, apoyada sobre la puerta del baño. Automáticamente el dicente cierra la puerta y cruza y va a buscar a dos chicas que estaban en la plaza para que le den auxilio porque el dicente no la quiso tocar. Estas chicas la sacan, la llevan a la plaza con ellas y esta chica no paraba de vomitar, se sentía muy mal".

La chica a la que se refiere Retondo, sería la víctima de la posterior violación. Luego, Retondo contó que ante el estado de la joven descompuesta llamaron al la policía y al SAME y que se la llevaron en ambulancia. Luego, narra que siguió vagando por la zona con sus dos amigos (Lykan y Ciongo) hasta que vuelve a aparecer la chica descompuesta con los otros tres que luego fueron detenidos. “Estuvieron ahí un rato tocando y tomando cerveza, hasta que aparecen estos tres pibes con la piba. El dicente no los conocía, a ninguno, tampoco Likan y Ciongo. La chica se acerca le dice que le había gustado mucho una canción que estaba tocando, y nada, le habla sobre la canción y esa fue la única conversación que tuvo con la chica. Ella le preguntó si le parecía linda y le dijo que sí, porque no le iba a decir que le parecía fea, y nada más, eso fue lo único. Estuvieron ahí un rato más, y arrancaron a caminar en la dirección que habían venido, todos”.

Dijo que "en ningún momento" la vio "desorientada". Explicó que, con su grupo, se fueron a Plaza Serrano mientras que la chica y los otros tres "desaparecieron", hasta que, más tarde, se reencontraron y juntos fueron a donde estaba estacionado el Volkswagen Gol.

El imputado dijo que allí vio que uno de los chicos -sería Ramos-, "empieza a tener relaciones" con la víctima, y que "entre Lautaro y el rasta de remera celeste" (Ciongo Pasotti y Domínguez) hacían "comentarios" y decían que "tenían ganas de subir al auto". Remarcó que él le dijo a Ciongo Pasotti " que no daba, que no pintaba, encima había gente pasando, varias veces se lo dijo", pero que de todas formas Lautaro "se subió al auto", al asiento del conductor, y allí vio que tuvo contacto con la chica.

Explicó que luego vino un hombre con un celular y se inició la pelea del grupo con los vecinos y comerciantes que terminó con todos detenidos. “El dicente ve pasar a una mujer de vestido rojo con dos criaturas, y decide ver qué pasaba en el auto y ve a Ciongo con la chica besándose, ella le tocaba la cara, él la pierna y ahí les dijo el dicente que la corten, que había un montón de gente, que se fueran y ahí se vuelve a sentar adonde estaba, a esperar, le pregunta al de rastas si tenía el porro y le dice que lo tenía un amigo que estaba a la vuelta. Ahí el dicente se para, se va a la vuelta, vuelve, le da una pitada y ahí ve que el de rastas se fue para adonde estaba el que supuestamente estaba filmando y el dicente va detrás de él”, afirmó.

“Con respecto al acto sexual que observó, el dicente la vio a ella subirse arriba de él, moverse, estaba apoyada en la parte de arriba de la guantera, lo que sería el torpedo del auto, ponía caras, se veía eso. El dicente le dijo a Ciongo que no daba entrar al auto, los otros decían ‘mira cómo se mueve’, hablaban que querían sumarse, y no sabe por qué Ciongo se subió, no sabe qué le dio. A la chica la vio inclinarse hacia Ciongo, no sabe si hacia sus genitales o su boca, no lo vio, sólo la vio inclinarse. A preguntas sobre en qué condición la vio a la chica, dice que la primera vez que la vio, la vio bien, hablaba, no la vio tambalearse ni nada, fue el único contacto porque la segunda vez ya caminaba abrazada al chico con el que se subió al auto. Al principio iba caminando bien, charlaba, no la vio mal, como ser re pasada o algo así”.

El texto continúa ya con el momento en que empieza la pelea entre el grupo y los vecinos : “El pibe (por Dominguez, otro de los detenidos) le preguntó (a uno de los vecinos) si estaba filmando, el tipo le dice que no, el pibe le dice si le muestra y el tipo le dice que no y se para con una piedra en la mano. Ahí empieza como un enfrentamiento en el que se vuelven hacia el auto, ahí le pegan, en el ojo, en la cara, le empieza a sangrar la nariz y empieza a correr hacia un restaurante, se mete ahí. Ahí le prestan un hielo, el dicente tenía sangre en su remera, se va al baño, se limpia, sale y ve todo el enfrentamiento desde el restaurante y ahí, al rato viene un policía, lo va a buscar y lo lleva para el auto, le pregunto si estaba con los del auto, le dijo que sí, le puso las esposas y todo lo que paso después”. Básicamente, Retondo aseguró que el encuentro fue consentido y que “se considera totalmente inocente”.

Por su parte, lo más destacado de la declaración de Lykan, a la que accedió Télam, es que negó haber tenido contacto con la víctima, a quien sólo identificó como "una persona más del grupo" que se formó mientras él tocaba la guitarra en Plaza Serrano.

Contó que él no ingresó al "after", sino que se quedó en la puerta con la guitarra, que desde allí se fue a Plaza Serrano y que, por haber tomado cerveza, vino y una pastilla de "clona" (clonazepam) se empezó a sentir mal, a quedarse dormido y por eso le pidió a su amigo Ciongo Pasotti que le abriera el auto para irse a dormir, donde, según sus dichos, alrededor de las 13 o 13.30 de ese 28 de febrero, quedó "desmayado".

Luego, explicó que se despertó "de golpe", que vio que "afuera era un tumulto de gente", y que, cuando abrió la puerta, vio a su amigo Retondo "con el ojo todo hinchado" porque le habían pegado "una patada en la cara", por lo que lo defendió de su agresor y tras ello, fue arrestado por un policía.

Cuando le preguntaron si ingresó acompañado al auto, respondió que "no" y en la declaración quedó asentado que "entró solo, al asiento de atrás, se acostó, cerró los ojos y se despertó con todo ese problemón, esa situación. No tiene registro del ingreso de alguna otra persona, estaba inconsciente".

"Quiere agregar que en ningún momento tuvo contacto con la chica. Si le preguntan cómo estaba vestida, no lo recuerda porque no la registró, era una persona más del grupo, no le dio importancia", dice su declaración.

violacion-palermo.jpg Imagen de la cámara de seguridad que muestra a la víctima acompañada de algunos de los acusados, caminando por Palermo: casi no podía mantenerse en pie.

Declaración de la víctima: “A partir de lo de la plaza no me acuerdo más nada"

Días después del hecho, la joven declaró ante la Justicia y contó cómo conoció a los acusados, y dijo que no recuerda "nada" desde que tomó cerveza en la plaza hasta que "me encuentro en el hospital, con la policía al lado”.

En su testimonio, que duró cerca de una hora, relató de qué manera conoció a los seis detenidos y qué hicieron en las horas previas al abuso. Pero además contó que antes del hecho existieron cuatro testigos, dos hombres y dos mujeres, que estuvieron con el grupo, según publica el portal Infobae.

La víctima contó que la noche anterior al día del hecho estuvo en la casa de un amigo llamado T. en la zona de San Fernando. Allí estuvieron hasta que decidieron ir a Palermo para continuar la noche. “Vinimos a bailar a ‘Ro Techno Bar’ que es un boliche que está en Thames y otra calle que no recuerdo, en Capital. Llegamos y me puse a bailar, estaba bien”, comenzó relatando la víctima.

Además aclaro que llegó al boliche a las 5:08, según lo que figura en el recibo del auto de aplicación que tomó. “Recuerdo que había tomado alcohol, no recuerdo la cantidad. Lo de siempre. Nunca había tenido problemas con el alcohol... Recuerdo perfectamente que estaba bailando con mi amigo”, siguió.

Luego la joven develó dónde y cómo conoció a los detenidos por la violación. “En un momento, dentro del boliche, tengo un acercamiento, de hablar, como es habitual con cinco chicos. Inclusive estaba también mi amigo T. Me acuerdo perfectamente de sus rostros. También sé que coinciden con las personas que están identificadas y acusadas”, afirmó. Incluso pudo realizar una descripción, con lo que se acordaba de esos hombres. Aseguró que “dos tenían rastas”. “Uno las tenía largas y el otro cortas”, detalló.

Remarcó, también, la presencia de “uno con flequillito y pelo largo por los hombros, alto”. Luego completó con otra descripción: “Había uno morocho, de tez morena, con el pelo cortito, rapado”. Las características que narró la joven concuerdan perfectamente con cuatro de los detenidos: Ignacio Retondo, Lautaro Ciongo Pasotti, Fabián Tomás Domínguez y Ángel Ramos. Sobre el quinto del grupo que estaba en ese momento no pudo recordar ningún dato.

La víctima explicó qué pasó cuando se fueron del boliche, cerca de las 8. “Salimos del boliche, todos. Inclusive mi amigo T. Había mucha más gente porque el boliche estaba cerrando. Con nosotros salieron una chica y un varón más que estaba con ella. La chica me dijo que trabajaba en un bar cerca de ahí y que era amiga de otra chica con la que también había hablado esa noche”, siguió. Allí, fueron “para la plaza de Soler”.

“Recuerdo que tomé cerveza en la plaza. Les di plata a los que estaban ahí, no me acuerdo quienes, para que vayan a comprar. Estoy segura que a alguno del grupo de los seis. Sé que trajeron cerveza y que tomé, creo que de una de las latas que trajeron ”, contó la chica de 20 años. Los investigadores creen que en alguna de esas latas podría estar la posible sustancia que la llevó a la disminución de sus capacidades, con la que fue presuntamente drogada para ser abusada, pero es algo que la investigación aún no develó.

Luego, de acuerdo a su relato, se sumaron otro hombre y otra mujer al grupo. “Llegó la otra chica que era amiga de la que ya estaba junto con un varón”, dijo. Se trata de otras dos personas que la Justicia intenta encontrar para que hablen y cuenten lo que vieron, mientras estuvieron en esa plaza junto a los atacantes y la víctima.

El relato de la joven llega hasta ahí, ya que dijo que luego de eso su memoria está en blanco. “A partir de lo de la plaza no me acuerdo más nada hasta que me encuentro en el hospital, con la policía al lado”, dijo.

Cuando llegó el momento de las preguntas, el fiscal Rosende quiso saber de qué manera o en qué momento se había incorporado al grupo la sexta persona, ya que la víctima había mencionado a cinco dentro del boliche. “Probablemente se haya sumado también en la plaza”, respondió. Por las descripciones realizadas antes, el sexto acusado, que se incorporó en la plaza, pudo haber sido Franco Lykan o Alexis Cuzzoni.

A raíz de diversas preguntas de la fiscalía, la víctima realizó una descripción del grupo en general: “Parecían todos amigos, por lo que recuerdo. Eran uno más vivo que el otro, rápidos mentalmente. No recuerdo qué decían pero tengo esa sensación. No parecían fuera de sí, en el sentido de sustancias, alcohol o drogas. Parecían conscientes, sino me hubiese dado miedo por ser mujer y estar sola”, afirmó.

También contó lo que sintió las horas posteriores al abuso sexual: “Estoy con mucho miedo, terror. Por el abuso sexual tengo un dolor en la zona abdominal y mucha angustia”.

--------------------

Más contenido en Urgente24:

Café de la Muerte, una tendencia que crece: ¿En qué consiste?

Fernando Báez Sosa: Los rugbiers mostraron sus caras ¿nueva estrategia?

Por qué Punta del Este (o Uruguay) es más caro que Europa

La democracia agoniza y la Grieta busca el tiro final

Carlos Maslatón padre: Milei como stalinista y Macri valija