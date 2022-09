El BCRA sigue acumulando compras, suma unos US$ 180 millones

Dólar soja

Hoy se compraron u$s 293 mill a $200 = $58.600 mill

Se vendieron u$s 113 mill a $142.58 = $16.111,54 mill



u$s 293 - u$s 113 mill = u$s 180 mill

$58.600 - $16.111,54 = $42.488,46 mill



$42.488,46 / u$s 180 = $236.05 x dólar pagó hoy el BCRA pic.twitter.com/kneQXVvzKP