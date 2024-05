El BCRA compromete el superávit comercial y para contener la brecha

Mecanismos como el dólar blend y el impuesto PAIS ayudan a evitar una fuerte depreciación del dólar oficial y generan una mayor recaudación impositiva. Desde que asumió Milei, el BCRA compró US$ 17.000 millones, pasando las reservas netas de US$ 11.000 millones negativas a positivas, gracias al cepo cambiario y a la recesión. Mecanismos como el dólar blend y el impuesto PAIS ayudan a evitar una fuerte depreciación del dólar oficial y generan una mayor recaudación impositiva. Desde que asumió Milei, el BCRA compró US$ 17.000 millones, pasando las reservas netas de US$ 11.000 millones negativas a positivas, gracias al cepo cambiario y a la recesión.

Por lo tanto, levantar el cepo sin resolver ciertos aspectos podría generar inestabilidad cambiaria y poner en riesgo los logros macroeconómicos alcanzados.

El informe

Según Infobae, el informe señaló: “Tras el cambio de gestión, el esquema se transformó, dada su envergadura, más en un mecanismo de contención de la brecha cambiaria que de premio a los exportadores. Así, con exportaciones que promediaron entre diciembre y febrero los US$ 5.400 millones, se volcaron a los mercados financieros alrededor de US$ 1.080 millones por mes."

La consultora de Pablo Moldovan, economista, seguía: “La combinación de estos dos mecanismos (PIE + dólar turista) abastece con una oferta de dólares de alrededor de USD 1.300 millones mensuales los mercados de dólar paralelo. Se estima que, dado el sostenimiento de las restricciones de operación de la Comisión Nacional de Valores (CNV), dichos mercados solían canalizar una demanda de entre US$ 900 y US$ 1.200 millones de dólares mensuales”

“Así, la oferta que vuelca el gobierno más que supera la demanda normal del mercado. Estas circunstancias explican la ‘sobreoferta’ y dan cuenta de por qué, aun ante situaciones que podrían haber significado un revés para las autoridades (retiro de ley ómnibus o rechazo del DNU en el senado), la cotización del dólar financiero se mantuvo en calma”, añadía.

