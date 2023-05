Efecto dólar: Cruzan fronteras para ir al súper en Argentina

"Hay mucha gente que está enojada porque cruzamos, pero la economía la cuida cada uno. Pero en Uruguay el que votó al Cuqui (El presidente Lacalle Pou) que se la banque y compre en Uruguay. Nosotros somos frenteamplistas (el partido que gobernó anteriormente com Tabaré Vázquez y Pepe Mujica) y no votamos al Cuqui. Ahora que aguanten como se la aguantamos antes", marcó el hombre, y generó el comentario de los periodistas: "La grieta uruguaya".

Al ver la repercusión acerca de las compras masivas en supermercados argentinos por la ventaja cambiaria del dólar, desde Uruguay llovieron las críticas para quienes realizan esta práctica.

image.png Chilenos, paraguayos, brasileños y hasta bolivianos aprovechan la situación y cruzan las fronteras para "hacer las compras" y ahorrar dinero ante la devaluación del peso argentino frente al dólar, incluso pese a la inflación que supera el 100%.

Pero lo cierto es que la situación se vive también en otras localidades cerca de otras fronteras como la de Chile. La semana pasada un ciudadano chileno contaba por TikTok cómo compra comida en la Argentina para 5 meses por el mismo dinero que le rinde para 2 semanas en su país.

En el video mostró cómo realizaba compras en el supermercado neuquino Makro con US$600. Las imágenes se viralizaron tanto en su país como en la Argentina, y en declaraciones radiales, explicó que desde noviembre de 2022 ya realizó cinco viajes de seis horas cada uno, desde donde vive, en Temuco, hasta Neuquén.

"Genero contenido en redes y se me ocurrió mostrar lo que estaba pasando. Para nosotros está súper conveniente al cambio y más todavía que yo hago el cambio por Western Union, me doblan lo que yo envío. Obviamente, yo ingreso a la Argentina sin dinero argentino, lo retiro en un Pago Fácil y me dan mucho más y me conviene. Literal, multiplico sus precios", aseguró en comunicación con 'Radio con Vos'.

Juan Pablo señaló que 100.000 pesos chilenos son unos US$150. "Son $50.000 argentinos al cambio que me da Western Union", detalló.

Consultado acerca de si en esa fórmula considera los gastos de nafta para el viaje de seis horas, unos 500 kilómetros, dijo:

La Cami, mi novia, tiene un KIA RIO 5 y el auto acá en Chile lo llenamos, te lo voy a hablar con plata chilena, con 55.000 pesos chilenos y en Argentina lo llené con 10.400 pesos chilenos La Cami, mi novia, tiene un KIA RIO 5 y el auto acá en Chile lo llenamos, te lo voy a hablar con plata chilena, con 55.000 pesos chilenos y en Argentina lo llené con 10.400 pesos chilenos

Además, advirtió que las compras que realiza con su pareja no son para vender luego la mercadería, "por lo menos, yo no compro para vender. Lo hago por un tema de que con la Cami somos súper ordenados. Tenemos una despensa y compramos comida para unos 5 meses", explicó.

Sobre la cantidad que ahorra por cada viaje, dijo:

Hicimos en el supermercado una compra de 100.000 pesos chilenos, que nos sirve para cinco o seis meses. Y con 100.000 pesos chilenos acá tu compras para, quizás dos semanas Hicimos en el supermercado una compra de 100.000 pesos chilenos, que nos sirve para cinco o seis meses. Y con 100.000 pesos chilenos acá tu compras para, quizás dos semanas

Luego, ejemplificó:

Compramos 20 paquetes de tallarines por 5.300 pesos chilenos y eso es una hora de trabajo en Chile aproximadamente, porque a Chile no le conviene que entren mercaderías tan baratas de un país vecino, claro, eso era lo exitoso. Entonces por eso yo quería mostrar esto, a ver si es que pasamos porque ya es la cuarta vez que íbamos al país (a la Argentina). En el verano fuimos con amigos y trajimos más cosas Compramos 20 paquetes de tallarines por 5.300 pesos chilenos y eso es una hora de trabajo en Chile aproximadamente, porque a Chile no le conviene que entren mercaderías tan baratas de un país vecino, claro, eso era lo exitoso. Entonces por eso yo quería mostrar esto, a ver si es que pasamos porque ya es la cuarta vez que íbamos al país (a la Argentina). En el verano fuimos con amigos y trajimos más cosas

Desde el video de TikTok, Juan Pablo indicó que a la vuelta, cuando pasaron por la Aduana, los dejaron pasar sin problemas y alertó a sus seguidores que la yerba y el aceite deben declararse.

Por otra parte, contó que no sabe si cuando vuelva en mayo podrá pasar los productos por la Aduana, y celebró que se puedan comprar productos en la Argentina porque a los vendedores les conviene, algo que ocurrió a la inversa en 2017.

Me gusta mi país y también amo Argentina. Fui a vivir la experiencia de la final del Mundial de Fútbol con ustedes y a generar contenido a San Martín de los Andes. En el 2017 vinieron muchos argentinos al retail a Chile. Yo trabajaba en ese tiempo en un shopping y era agradable y era bonito que ellos se fueran con un televisor o algo. Ahora, nosotros nos vamos de la Argentina con algún producto para la casa Me gusta mi país y también amo Argentina. Fui a vivir la experiencia de la final del Mundial de Fútbol con ustedes y a generar contenido a San Martín de los Andes. En el 2017 vinieron muchos argentinos al retail a Chile. Yo trabajaba en ese tiempo en un shopping y era agradable y era bonito que ellos se fueran con un televisor o algo. Ahora, nosotros nos vamos de la Argentina con algún producto para la casa

