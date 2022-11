Un municipio pone en riesgo las inversiones en Vaca Muerta

Además, según el medio mencionado, se exigió a las empresas operadoras presentar todos sus planes de trabajo y estudios de impacto ambiental vinculados al uso del agua.

El municipio envió cédulas de notificación intimando a un grupo de operadoras a cumplir las exigencias bajo la pena de aplicarles multas, e incluso clausuró algunas instalaciones que habían sido habilitadas por provincia El municipio envió cédulas de notificación intimando a un grupo de operadoras a cumplir las exigencias bajo la pena de aplicarles multas, e incluso clausuró algunas instalaciones que habían sido habilitadas por provincia

El eje del problema es que el manejo y control del agua es una facultad provincial, regulada por la Ley 899, controlada por la subsecretaría de Ambiente y de Recursos Hídricos desde donde se cobra por el agua consumida.

bertoya.webp El intendente del municipio de San Patricio del Chañar lanzó una batería de normas para regular el uso del agua que puso en alerta a las operadoras en Vaca Muerta.

"Este avance normativo de la municipalidad contradice normas dictadas por la provincia, sumado al costo económico que genera la doble imposición, provocan incertidumbre, inestabilidad e inseguridad jurídica y dificultades económicas y operativas en las empresas de la industria nucleadas en la CEPH, con el peligro de que este accionar sea seguido por otros municipios en caso de no ponerse un freno a esta situación irregular", planteó la CEPH en una nota, según 'Energía On', que fue elevada días atrás al ministro de Energía de Neuquén, Alejandro Monteiro, solicitando su intervención.

"El accionar unilateral de la municipalidad invade directamente competencias legislativas y ejecutivas de la provincia, y contradice normas provinciales y preceptos constitucionales. De hecho, todas estas nuevas medidas unilaterales de la municipalidad contradicen las normas y autorizaciones ya otorgadas por la provincia. Además, impiden el normal desarrollo de los proyectos ya en marcha en la zona, con las consecuencias negativas que ello tiene para las empresas, la provincia y la República Argentina", remarcó la CEPH en la nota firmada por su titular, Manuel García Mansilla.

La postura de la provincia

El ministro neuquino Monteiro explicó que han tenido varias reuniones con la CEPH y el municipio para tratar de encontrar una "solución consensuada" ya que si bien los municipios no pueden cobrar una tasa por el volumen de agua porque esa es una facultad de la provincia, pueden en cambio "cobrar una tasa de inspección por una prestación".

El ministro señaló que "las empresas tienen que entender que está dentro de la autonomía municipal solicitar documentación" y deslizó que "al no haber colisión con intereses de la provincia, no podemos nosotros accionar".

Por lo cual serán las empresas las que deban definir si interponen recursos administrativos o judiciales Por lo cual serán las empresas las que deban definir si interponen recursos administrativos o judiciales

El funcionario afirmó que no hay antecedentes de otros municipios que hayan hecho este tipo de acciones contra la industria de Vaca Muerta.

Preocupación de las operadoras

Mientras tanto, el municipio no solo amenaza a las empresas con la aplicación de multas si no cumplen con las nuevas exigencias, sino que además días atrás clausuró tomas de agua a pesar de que habían sido habilitadas por provincia y no por el municipio.

En las empresas, crece la preocupación y el enojo, ya que no solo se cuestiona que se concesionó todo el nuevo servicio a una sola empresa que fue definida por el municipio y no por cada una de las operadoras, sino que además la prohibición del uso de las habituales mangueras flexibles se da sin que la concesionaria -Confluencia Ambiente y Servicios SRL- cuente con una planta de captación de agua.

"Nos quieren obligar a trabajar con la empresa que el municipio fijó cuando tenemos otros proveedores, y de cierta forma a financiarles la planta de agua si no queremos que se frenen los desarrollos", contó un empresario del sector.

Otra fuente de la industria alertó:

Están queriendo romper el negocio del agua con esta empresa sin ganarse el lugar por la calidad de sus servicios sino entrando a las patadas Están queriendo romper el negocio del agua con esta empresa sin ganarse el lugar por la calidad de sus servicios sino entrando a las patadas

De esta manera, la polémica crece a la par de la incertidumbre de los grandes desarrollos en la zona de parte de empresas como Shell y Phoenix Global Resources (PGR), entre otras...

Más noticias de Urgente24

Los precios de YPF en CABA, a la espera del 'efecto dominó'

Tarifas de luz: 27% más para los hogares desde noviembre

Juan Schiaretti quiere ser presidente: ¿Verdad o humo?

CFK solo confía en La Cámpora: qué les delegó la Vice