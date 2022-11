Medicamentos: Grandes distorsiones y acuerdos incumplidos

Grandes distorsiones

El relevamiento incluyó los precios de 17.000 especialidades medicinales, centrando el análisis en los medicamentos recetados más usados para enfermedades crónicas, en antibióticos, analgésicos, anticonceptivos, medicamentos de uso pediátrico y también en los medicamentos de venta libre.

Se observó allí además una distorsión en los precios, con gran diferencia entre distintas marcas de un mismo medicamento.

Hay diferencias de entre 3 y 6 veces entre la marca más cara y la más económica en medicamentos muy usados; por ejemplo, omeprazol (antiulceroso), losartan (antihipertensivo), clopidogrel (antitrombótico), enalapril (antihipertensivo), drospirenona (anticonceptivo), paracetamol (analgésico), ibuprofeno (analgésico), entre otros.

"El acuerdo viene funcionando bien, este mes los medicamentos estuvieron casi tres puntos por debajo de la inflación, y también vienen por debajo de la inflación acumulada y de la interanual", dijeron fuentes del Ministerio de Salud.

Hace semanas, hubo un encuentro mixto y el secretario de Comercio, Matías Tombolini, destacó el "trabajo articulado" entre el Estado y los privados, y remarcó que "el objetivo del gobierno es seguir otorgando previsibilidad y garantizando precios de medicamentos accesibles para toda la población".

Cabe mencionar que unos 5 millones de afiliados a los servicios estatales de salud para jubilados (Pami) reciben medicamentos sin costo, pero el titular de la Defensoría del Pueblo de la Tercera Edad de Buenos Aires, Eugenio Semino, advirtió también que muchos remedios y tratamientos no están incluidos. Y señaló:

Hoy el adulto mayor, sobre todo si está solo o no tiene otro tipo de apoyos, no consume las dosis conforme a la prescripción, sino conforme a lo que le alcanza al bolsillo

