Dólar cripto: A cuánto cerró este miércoles 30 de noviembre

El dólar cripto, que surge de adquirir criptomonedas estables -stablecoins- que siguen la cotización del dólar no tiene un precio de cierre -dado que el mercado cripto está abierto las 24 horas- cotiza, en promedio, a $309 para su compra y de $315 para su venta según los principales exchanges del país.

Dólar oficial: A cuánto cerró este miércoles 30 de noviembre

El dólar oficial promedio finalizó la jornada a un precio de compra de $166,02 mientras que para su venta, la cifra asciende a $174,31.

Dólar solidario: A cuánto cerró este miércoles 30 de noviembre

En cuanto al dólar solidario -o ahorro-, divisa que se compone del precio del dólar oficial sumado el 30% del denominado impuesto país y el 35% de Impuesto a las Ganancias y Bienes Personales, marca un precio de $287,51.

Dólar mayorista: A cuánto cerró este miércoles 30 de noviembre

En tanto, según lo relevado por el operador de cambio en PR, Gustavo Quintana, el dólar mayorista cerró a $ 167,08/167,28 por unidad, treinta y dos centavos arriba del cierre de ayer

https://twitter.com/guspaqui/status/1598015914271969280 En noviembre el tipo de cambio mayorista subió 6,61% y en el año acumula un aumento del 62,85% — Gustavo P Quintana (@guspaqui) November 30, 2022

Reservas BCRA

De acuerdo con el operador de cambio en PR, Gustavo Quintana, hoy la entidad monetaria finalizó con compras por unos US$ 24 millones. Con este resultado, en la semana acumula estos US$ 338 millones y el rojo del mes se acomoda ahora en unos US$ 649 millones.

image.png Gráfico: Salvador Vitelli

