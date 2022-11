Dólar MEP -bolsa-

En cuanto al dólar MEP -o bolsa- cierra a $291,21 para su compra y $292,28 para su venta.

Dólar Contado Con Liquidación -CCL-

Sobre el Contado Con Liquidación -CCL- finaliza la jornada a un precio de compra de $303,32 y de $304,34 para su venta.

Dólar Qatar

El nuevo tipo de cambio, que agrega un anticipo del 25% al impuesto a Bienes Personales, redondeando en un dólar oficial Banco Nación de $166, resulta en $332.

Dólar cripto

El dólar cripto, que surge de adquirir criptomonedas estables -stablecoins- que siguen la cotización del dólar no tiene un precio de cierre -dado que el mercado cripto está abierto las 24 horas- cotiza, en promedio, a $287 para su compra y de $295 para su venta según los principales exchanges del país.

Dólar mayorista

En tanto, según lo relevado por el operador de cambio en PR, Gustavo Quintana, el dólar mayorista cerró a $ 159,51/159,71 por unidad, treinta y cuatro centavos arriba del cierre de ayer

https://twitter.com/guspaqui/status/1590043636477353985 En los dos primeros días de esta semana el tipo de cambio mayorista subió $ 1,43, algo por encima de los $ 1,26 de aumento registrado en idéntico lapso de la semana anterior — Gustavo P Quintana (@guspaqui) November 8, 2022

Reservas BCRA

De acuerdo con el operador de cambio en PR, Gustavo Quintana, hoy la entidad monetaria finalizó con ventas por US$ 145 millones. Con este resultado, la autoridad acumula en la semana un saldo negativo de US$ 295 millones, mientras que en el mes la cifra asciende a US$ 530 millones.

image.png

