Dólar cripto: A cuánto cerró este lunes 28 de noviembre

El dólar cripto, que surge de adquirir criptomonedas estables -stablecoins- que siguen la cotización del dólar no tiene un precio de cierre -dado que el mercado cripto está abierto las 24 horas- cotiza, en promedio, a $308 para su compra y de $316 para su venta según los principales exchanges del país.

Dólar oficial: A cuánto cerró este lunes 28 de noviembre

El dólar oficial promedio finalizó la jornada a un precio de compra de $164,71 mientras que para su venta, la cifra asciende a $173,17.

Dólar solidario: A cuánto cerró este lunes 28 de noviembre

En cuanto al dólar solidario -o ahorro-, divisa que se compone del precio del dólar oficial sumado el 30% del denominado impuesto país y el 35% de Impuesto a las Ganancias y Bienes Personales, marca un precio de $285,04.

Dólar mayorista: A cuánto cerró este lunes 28 de noviembre

En tanto, según lo relevado por el operador de cambio en PR, Gustavo Quintana, el dólar mayorista cerró a $ 166,40/166,60 por unidad, $ 1,01 arriba del cierre del viernes pasado

https://twitter.com/guspaqui/status/1597290890833195008 La suba registrada hoy en el segmento mayorista del dólar es la más baja para un inicio de semana desde el 31 de octubre pasado — Gustavo P Quintana (@guspaqui) November 28, 2022

image.png Gráfico elaborado por Christian Buteler

Reservas BCRA

De acuerdo con el operador de cambio en PR, Gustavo Quintana, hoy la entidad monetaria finalizó con compras por unos US$ 192 millones. Con este resultado, en la semana acumula estos US$ 192 millones y el rojo del mes se acomoda ahora en unos US$ 795 millones.

