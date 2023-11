Diana Mondino prometió a industriales el mejor país del mundo

También descartó, como publicó Urgente24, el ingreso de la Argentina al bloque de los BRICS, el grupo de países conformado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, previsto para el 1 de enero de 2024.

"Entiendo que fuimos invitados a participar de los Brics pero no hemos aceptado formalmente. Para ingresar hay que hacer un aporte de capital y la Argentina no está en condiciones de hacerlo", lanzó la futura funcionaria.

image.png Diana Mondino dio algunas definiciones sobre las políticas económicas que adoptará la gestión de Javier Milei.

En cuanto al Gasoducto Néstor Kirchner se preguntó por qué "tenía que ser estatal" y les dijo a los empresarios que sean ellos los que hagan "la quinta línea" de alta tensión.

La futura canciller ratificó la intención de "liberar el cepo cuanto antes" y aseguró que las empresas podrán conseguir libremente los dólares necesarios para pagar importaciones "a precio de mercado".

La futura canciller también dijo que hay que eliminar regulaciones en el comercio exterior y afirmó que desde La Libertad Avanza (LLA) se espera lograr que "los dólares sean de los exportadores y no del Banco Central".

En ese momento los empresarios presentes en el auditorio del Centro de Convenciones aplaudieron, en algunos casos de pie.

Y señaló:

Hay una cantidad de regulaciones enorme. Dentro de esas regulaciones, está una que establece que Argentina, por algún misterioso motivo, considera que los dólares no son del que exporta, que los dólares son del Banco Central. Lo primero que hay que hacer, no el 11 de diciembre, pero lo más pronto que se pueda, es llegar a una situación en la cual los dólares sean del exportador, que paguen impuestos. Pero es indispensable para que la gente tenga un incentivo Hay una cantidad de regulaciones enorme. Dentro de esas regulaciones, está una que establece que Argentina, por algún misterioso motivo, considera que los dólares no son del que exporta, que los dólares son del Banco Central. Lo primero que hay que hacer, no el 11 de diciembre, pero lo más pronto que se pueda, es llegar a una situación en la cual los dólares sean del exportador, que paguen impuestos. Pero es indispensable para que la gente tenga un incentivo

Otras noticias de Urgente24

"En 10 días la Argentina productiva inicia una nueva etapa"

Murió Henry Kissinger, y los líderes del mundo lo despiden

La UIA espera a Javier Milei en la 29º Conferencia Anual

Surfear la estanflación requiere de mucha 'cintura'

Santa Fe asentó postura sobre el futuro de la Hidrovía