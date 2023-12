De cara al 2024: Cuántos dólares podrá traer el campo

image.png

De confirmarse estas estimaciones, la producción total de granos en la campaña 2023/24 podría alcanzar los 137 millones de toneladas, representando un incremento del 65% en comparación con el volumen total obtenido en la campaña anterior. En caso de materializarse esta cifra, se situaría como la segunda mayor producción de la historia, superada únicamente por los 140 millones de toneladas registrados en el ciclo 2018/19.

Sin embargo, es importante destacar que, en lo que respecta a la cosecha gruesa, las cifras de producción son preliminares, y la influencia del clima será determinante para conocer la producción final en este nuevo ciclo.

Exportaciones

El significativo repunte proyectado en la producción para la próxima campaña coloca al sector agropecuario nuevamente como un importante generador de divisas genuinas para la economía del país. Basándonos en estas cifras de producción, se estima que el sector agropecuario podría realizar exportaciones de casi 100 millones de toneladas en la campaña 2023/24, lo que representa un incremento del 65% en comparación con la cantidad total estimada para exportar en el ciclo actual.

image.png

Para el ciclo comercial 2023/24, se estima que las exportaciones de granos cereales y oleaginosos alcanzarán un total de 63 millones de toneladas, siendo el maíz el principal grano de exportación con 40 millones de toneladas.

No obstante, es importante destacar que se anticipa una notable recuperación en las exportaciones de los demás granos, siendo el trigo el líder con 9,5 millones de toneladas, triplicando la cantidad alcanzada en la campaña 2022/23.

En lo que respecta a los envíos al exterior de subproductos y aceites, se espera un aumento en los despachos en términos de toneladas para la 2023/24, con cerca de 30 millones de toneladas de exportaciones de subproductos y 6,7 millones de toneladas de aceites, representando un incremento del 45% en ambos casos.

Con esta significativa recuperación en los envíos al exterior de los principales productos del sector agrícola y agroindustrial, tanto en términos de volumen como en función de los precios de exportación proyectados para el próximo ciclo, se estima que la contribución del sector en divisas por exportaciones ascendería a US$ 35.800 millones, superando en más de US$ 10.000 millones la contribución total en la campaña actual.

image.png

Dentro de los principales complejos, se espera que el complejo sojero vuelva a posicionarse como el principal exportador, generando más de US$ 20.000 millones por los envíos de granos y derivados, en comparación con los US$ 13.700 millones en la campaña 2022/23. Además, destaca la fuerte recuperación del complejo de maíz, con una contribución de US$ 8.300 millones.

En el caso del complejo triguero, se proyecta un aporte de US$ 2.400 millones, el doble de la cifra alcanzada en la última campaña.

De esta manera, la exportación de granos y subproductos del sector agrícola representaría aproximadamente el 45% del total de los US$ 75.000 millones proyectados para exportar desde el país en el año 2024.

El aporte del sector agrícola al PBI se triplica

Finalmente, la recuperación de la producción no solo impacta positivamente en el frente externo, generando divisas genuinas para el país, sino que también tiene un impacto significativo en la economía nacional. El Valor Agregado Bruto de la producción de granos en la nueva campaña se triplica en comparación con el valor registrado en el ciclo 2022/23, alcanzando más de US$ 15.000 millones.

image.png

Sin embargo, como se muestra en el cuadro anterior, aún se encuentra por debajo de las campañas anteriores, en las cuales los altos precios internacionales tuvieron un impacto positivo en el Valor Agregado Bruto (VAB) del sector.

