"Con plan y desdoblamiento, el dólar blue debería bajar"

No creo que se requiera una corrección cambiaria y lo que haría es un desdoblamiento cambiario para habilitar un dólar financiero que absorba lo que va al mercado blue. Si esto se hiciera, el tipo de cambio paralelo tendería a bajar en la medida en que capte mucho de los flujos que hoy se hacen en el mercado blue No creo que se requiera una corrección cambiaria y lo que haría es un desdoblamiento cambiario para habilitar un dólar financiero que absorba lo que va al mercado blue. Si esto se hiciera, el tipo de cambio paralelo tendería a bajar en la medida en que capte mucho de los flujos que hoy se hacen en el mercado blue

Insisto: una medida aislada de corregir el tipo de cambio, no funciona porque automáticamente todas las variables se acomodan a la corrección que vos hacés".

image.png Contrarrelato, Víctor Beker se la jugó entre dólar blue, inflación y una Argentina impredecible.

Inflación 100% con riesgo del 200%: "Se viene un plan más temprano que tarde"

"De acuerdo a la mayoría de las estimaciones, estamos en una etapa en la que la inflación tiene un piso del 6% mensual, lo cual anualizado te da una inflación del 100% como todos los analistas estimamos.

Obviamente, la perspectiva es que si no hay un plan antiinflacionario, esto va a seguir creciendo dando siempre un paso más cerca hacia el precipicio Obviamente, la perspectiva es que si no hay un plan antiinflacionario, esto va a seguir creciendo dando siempre un paso más cerca hacia el precipicio

El precipicio sería que se espiralice la inflación y lleguemos al 200%. Si el piso se elevara al 7% mensual, anualizado daría del 125% pero sin un plan, por inercia, la inflación se mueve hacia arriba.

De alguna manera, creo que esto no va a durar mucho porque más temprano que tarde se va a anunciar un plan antiinflacionario porque me parece que estos guarismos no resisten ningún análisis De alguna manera, creo que esto no va a durar mucho porque más temprano que tarde se va a anunciar un plan antiinflacionario porque me parece que estos guarismos no resisten ningún análisis

En una economía como la argentina tenés que atacar cada una de las fuentes la inflación, incluida la inercia. Si no desindexás la economía, todo el mundo sigue indexando. Dentro de un plan, necesitás una cosa como la tablita que armó Daniel Heymann en el Plan Austral, por ejemplo", profundizó el economista.

Repreguntado sobre cómo era esa tablita, él recordó: "Se suponía que la gente que había contraído deuda, en los intereses que tenía que pagar, tenía contemplado una cierta tasa de inflación. Por lo tanto, si vos tenías, a partir del Plan Austral, una inflación 0, esa gente iba a estar pagando una tasa estratosférica. Entonces, lo que se hizo fue una tablita en la que se decía que en las obligaciones que vencen en el mes de mayo, se les quita tanto y así mensualmente.

Vos mirá lo que está pasando con los alquileres: están subiendo a razón del 70% anual. Eso lo tenés que pinchar porque la economía argentina es una economía indexada Vos mirá lo que está pasando con los alquileres: están subiendo a razón del 70% anual. Eso lo tenés que pinchar porque la economía argentina es una economía indexada

Todo esto requiere un plan integral porque vas a ir por una cosa pero tenés la pata fiscal indexada. Si no hacés eso, vas a empezar a tener estanflación, que es lo que estamos empezando a tener".

En el ida y vuelta se introdujo la negociación paritaria de camioneros con los Moyano pidiendo 131% y los empresarios ofreciendo 85%:

Así se gestó el Rodrigazo: una vez que a textiles y metalúrgicos le dieron el 100%, los precios se duplicaron Así se gestó el Rodrigazo: una vez que a textiles y metalúrgicos le dieron el 100%, los precios se duplicaron

"Creo que el ministro se ha enfocado en reunir una masa de maniobra de dólares con el dólar soja y de organismos como el BID que para mí fue exitosa", lanzó Beker contra el relato de Juntos por el Cambio que necesita la espiralización de la crisis para resolver sus internas y sacar provecho político. La pregunta es si eso es conveniente para el electorado en general. La perversida de los políticos argentinos no tiene límite. Tampoco del Frente de Todos y la Izquierda en general.

Es insuficiente la corrección del BCRA sobre el tipo de cambio nominal

El tipo de cambio real para el mercado oficial que calcula el Centro de Estudios de la Nueva Economía (CENE) de la Universidad de Belgrano retrocedió en agosto un 1,9% respecto de julio y un 5,1% con relación al registrado en el mismo mes de 2021.

“El resultado se verificó pese a la menor inflación registrada en el sector de servicios y a la deflación verificada en los Estados Unidos, lo cual marca la insuficiencia de la corrección practicada en el tipo de cambio nominal por parte del Banco Central”, detalló en su último estudio el CENE de la UB.

“Sin embargo, el nivel alcanzado por el tipo de cambio real lo ubica 2,7% por debajo del registrado en diciembre de 2015, cuando se levantara el anterior cepo cambiario y se liberara el mercado de cambios”, puntualizó el economista Beker.

El tipo de cambio real se estima tomando como base el valor del dólar en diciembre de 2015. Se calcula su evolución hasta el presente y se le agrega la inflación en los Estados Unidos medida por el índice de precios de bienes al productor; finalmente se divide por la evolución del Índice de Precios al Consumidor para el rubro Servicios. Mientras la inflación estadounidense mide la pérdida de poder adquisitivo del dólar, la inflación local de los servicios aproxima la pérdida de valor del peso en términos de los bienes no comercializables.

image.png

