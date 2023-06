Combustibles: Sin freno, la suba del 4% se transforma en 6%

Hasta ahora, en el acumulado de los primeros cinco meses de 2023, los precios de las naftas y gasoil aumentaron un 23% frente a una devaluación del 40% y una inflación del 54,8%.

Y junio podría ser el último mes en que las petroleras puedan subir los precios en sus estaciones de servicios antes de los comicios, que juegan en contra tanto de YPF, el mayor jugador del mercado de combustibles, con una participación cercana al 60%, y del resto de las grandes refinadoras: Raízen, Axion Energy y Trafigura (Puma)

Abril llega con más aumentos en los combustibles El aumento en el precio de los combustibles debe aplicarse durante el fin de semana.

Vale recordar que a mediados de abril de este año, el Ministro de Economía, a través de las secretarías de Energía y de Comercio- renovó el acuerdo de Precios Justos con el sector petrolero con una pauta del 4% mensual en los precios de la nafta y el gasoil desde el 15 de abril hasta el 15 de agosto.

Por eso, si bien las petroleras apuntarán a actualizar los precios también en julio, incluso pensando más allá de las primarias, especulan que, en caso de que el oficialismo no tenga una buena performance en las urnas, como descuenta buena parte de los consultores, la tentación de la política podría redundar en una prohibición de subir los combustibles, como le sucedió a Cambiemos tras la derrota en las PASO de 2019. De ahí la necesidad de YPF y el resto de las petroleras de poder conseguir ahora un aumento que no acentúe el deterioro real de sus ingresos.

Aumento en fin de semana largo

"En momentos de crisis y de mucha dispersión, la política tiende a sobrecontrolar las pocas variables que todavía tiene bajo su poder, como los precios de los combustibles. Por eso las naftas vienen aumentando un 4% cuando todos los precios subieron el doble durante abril y mayo", explicó el dueño de una estación de servicio del área metropolitana.

Las mismas fuentes consultadas por el sitio mencionado, habrían detallado además que los combustibles aumentarán un 6% el sábado a la medianoche (las cero horas del domingo). YPF está terminando de validar su estrategia comercial, pero seguiría esos mismos pasos 24 horas más tarde, afirma el sitio.

"Es un fin de semana largo y la venta de naftas sigue corriendo a niveles muy altos, en parte también porque el precio incentiva el consumo porque corre muy por detrás de la inflación. Lo ideal sería aumentar el viernes, al inicio del fin de semana largo, pero lo más probable es que los incrementos se realicen entre sábado y domingo", precisó una de las fuentes consultadas.

Surtidores. Desde el sector de estaciones de servicio alertaron también esta semana sobre la creciente disminución de la rentabilidad del sector...

"Con la soga al cuello"

Más allá del consenso entre las refinadoras, incluso en el área técnica de YPF, la presión más fuerte viene desde las estaciones de servicio que denuncian una situación de "estado de emergencia".

Esta semana, desde la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos (Cecha), que agrupa a los propietarios de estaciones de servicio, alertaron sobre la creciente disminución de la rentabilidad del sector:

Estamos con la soga al cuello, la inflación y el retraso en los precios de los combustibles hace insostenible sostener las estaciones abiertas. Necesitamos una solución

Y aseguraron que "desde la pandemia que venimos registrando pérdida de rentabilidad en el sector con la caída de ventas y el congelamiento de precios. Luego, el cuadro fue mejorando paulatinamente pero hoy nos encontramos en un contexto crítico producto de la inflación y el retraso en los precios en los surtidores".

Los estacioneros consideraron que el sendero de incremento del programa Precios Justos no alivia la situación, ya que no se equipara al índice de precios generales y no alcanza a cubrir los aumentos de los salarios de los empleados del sector. Según señalan en el sector, el 90% de las estaciones de servicio identificadas con los colores de una gran compañía (como YPF, Axion, o Shell) son pymes de particulares que tienen un contrato de exclusividad con esa marca y que emplean a entre 20 y 50 personas.

