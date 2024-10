Coloquio de IDEA: Federico Sturzenegger anticipó a empresarios la "deep motosierra"

A la vez, Federico Sturzenegger anticipó que llegará una etapa de recortes de gasto más profunda. "Hicimos un ejercicio: ¿Qué debería hacer un gobierno liberal? Dar créditos no es una tarea del gobierno, es del sector financiero", ejemplificó. "Si lo puede hacer el sector privado, no tiene por qué hacerlo el sector público. No, chau afuera. Vamos a revisar cada área y cuando empieza a revisar es entre desopilante, loco y sorprendente".