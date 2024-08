Javier Milei insultó al 'círculo rojo' pero le pidió: "Vamos, inviertan"

En otro tramo del discurso, Javier Milei lanzó una pregunta retórica a su auditorio: "¿Lo voy a decir en latín, es decir ustedes me están sugiriendo que le rompa el culo a los argentinos con impuestos inflacionarios para pagar la deuda? ¿Estamos todos locos?", lanzó, ante la mirada del círculo rojo empresarial que se reunió en el cierre del Council of the Americas. "No estamos dispuestos a devaluar para arruinar a los argentinos", aseguró, luego de haber devaluado 118% apenas asumió la Presidencia.