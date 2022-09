La jornada de hoy, jueves 8 de septiembre, estuvo marcada por las fuertes compras del BCRA en el MULC, las cuales ascienden a US$ 426 millones gracias a los US$ 623 millones ingresado por este tipo de cambio diferencial para los exportadores de soja. Con este último resultado, la entidad acumula compras por unos US$ 864 millones. En tanto, así cerraban las principales cotizaciones de los múltiples dólares presentes en el mercado producto del CEPO, las restricciones y la gran cantidad de impuestos y distorsiones presentes en el país: