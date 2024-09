"Cambio de paradigma" (y de tema): YPF hace ruido bajando los precios de la nafta y el gasoil

"El de GNL es un proyecto gigante, una inversión grande de 30.000 millones de dólares, que implica infraestructura, más las plantas y el upstream, que busca duplicar la producción de gas de la Argentina y llegar al pico, que son 20.000 millones más", sostuvo Marín.

"La primera etapa es por 10 millones de toneladas métricas de GNL. Estamos a dos meses de tener que invertir 200 millones de dólares. ¿Se puede ir Petronas? Si, es una decisión de todos, pero ¿pueden venir otras? Si, claro. No hay que dramatizar, esto es negocios y en los negocios las empresa entramos y salimos, salimos y entramos. Son decisiones empresariales", enfatizó.

punta colorada.jpg Ante la consulta de si, en caso de que se bajara Petronas, se podría avanzar de todos modos en un proyecto de US$ 30.000 millones solo con empresas que operan en Argentina, Marín explicó: "Claro que se podría hacer igual, porque es un project finance".

En qué estado está el proyecto de GNL

Actualmente, el proyecto de GNL se encuentra en medio de una licitación internacional para realizar la ingeniería detallada (Front-end engineering design -FEED), que es un enfoque de diseño de ingeniería utilizado para controlar los gastos del proyecto y planificar a fondo un proyecto antes de presentar una oferta de oferta fija. "A fin del año que viene se pasa a la decisión de inversión final, pero YPF no lo va a ser solo, seguramente vamos a entrar en negociaciones con otras empresas de Argentina", remarcó.

Cabe recordar que Petronas había tomado la decisión de no avanzar hacia esa fase, ante la inestabilidad económica y la desprolijidad política de la Casa Rosada a la hora de la definición de Río Negro por sobre Bahía Blanca para la locación de la planta de GNL Cabe recordar que Petronas había tomado la decisión de no avanzar hacia esa fase, ante la inestabilidad económica y la desprolijidad política de la Casa Rosada a la hora de la definición de Río Negro por sobre Bahía Blanca para la locación de la planta de GNL

Sin embargo, Marín descartó todo: tanto que Petronas abandone el proyecto por el cepo cambiario como los rumores de que el motivo sea por el cambio de locación: "Somos profesionales, y es mucho más barato hacerlo en Río Negro, y en tiempos es lo mismo". También descartó que hayan sido las declaraciones del presidente, Javier Milei, al asegurar que Petronas no querría ir a Buenos Aires porque el gobernador Axel Kicillof "es comunista". Marín aseguró que "no hizo ruido" esa declaración.

Tras los rumores sobre una posible retirada de Petronas del proyecto con YPF, el titular de la petrolera de bandera, aseguró:

El proyecto físico lo tenemos armado. Sin RIGI no había GNL, porque no es rentable a bajo precio, y necesitábamos incentivos, pero también había dos condiciones adicionales más: la libre disponibilidad de dólares para poder pagar el GNL y que las controversias son negociables en el CIADI o cualquier instituto internacional El proyecto físico lo tenemos armado. Sin RIGI no había GNL, porque no es rentable a bajo precio, y necesitábamos incentivos, pero también había dos condiciones adicionales más: la libre disponibilidad de dólares para poder pagar el GNL y que las controversias son negociables en el CIADI o cualquier instituto internacional

Horacio Marín aclaró que la otra parte del proyecto para que sea viable es conseguir los contratos de comercialización. "Cuando tengamos los contratos firmados recién ahí podemos ir al proyecto final. Estamos hablando con distintos bancos internacional, soy muy positivo, no se ve que no vamos a conseguir el financiamiento, pero tenemos que conseguir los contratos. Estamos abriendo esa etapa. En la India nos fue bien, deberíamos pasar a otra etapa, acá se trabaja Gobierno a Gobierno. Con Alemania lo tenemos abierto, y la semana que viene nos vamos a Italia, Hungría, Alemania y Londres", detalló.

El CEO de YPF confirmó que otras empresas productoras de hidrocarburos del país se suman al proyecto de GNL. "Nosotros vamos a tener un 30% o 35%, el resto se abre, por eso se llama Argentina GNL", pero también ratificó un secreto a voces en la industria: YPF se suma al proyecto de GNL de Pan American Energy (PAE) con el buque de la noruega Golar. "Es un barco muy chico para ventas spot. El gas en Argentina permite vender a 20 años, por eso son cosas complementarias", definió.

Otras noticias de Urgente24

Prepagas: El Gobierno cerró 56 empresas, intimó a otras... y autorizó aumentos por zona

ATE, dispuesto a todo: Paro nacional y movilización a Plaza de Mayo

Despidos: Con septiembre terminan 65.000 contratos y ATE prepara plan de lucha

"Milei quiso dolarizar: Luis Caputo le prometió entre US$ 15.000 y US$ 30.000 millones que no llegaron"

Bloomberg: Insostenible que Ozempic y Wegovy sean tan caros