Alquileres: Advierten que duplicaron la inflación y el drama de la vivienda se acentúa

Muchos contratos se terminan antes de tiempo porque no se pueden pagar, y por lo tanto el mercado puede volver a fijar precios. No por decisión del inquilino, sino por imposibilidad del inquilino de cubrir la cuota Muchos contratos se terminan antes de tiempo porque no se pueden pagar, y por lo tanto el mercado puede volver a fijar precios. No por decisión del inquilino, sino por imposibilidad del inquilino de cubrir la cuota