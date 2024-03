Alejandro Bulgheroni reclama al Congreso más apoyo a Javier Milei

El Foro 'La cooperación para un mundo sostenible' -marca de International Economic Forum of the Americas (IEFA)- fue organizado para respaldar a Javier Milei. Intervino uno de los empresarios que dice estar comprometido con el presidente, Alejandro Bulgheroni, presidente de PAEG: “ Va en la dirección correcta para generar inversiones y mejoras en la macroeconomía”, pero "si el Congreso no acompaña leyes clave el cambio va a ser más lento”.