Alberto Fernández confirmó bono para trabajadores formales

Así como así, el Presidente escapó responder sobre candidaturas en2023, habló sobre la postulación de Cecilia Todesca a la titularidad del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y brindó detalles de la gira que inició en Paris y que continuará en Bali, Indonesia, donde participará del G20 y tendrá una serie de bilaterales importantes.

Al margen de las formalidades del caso sus definiciones darán punto final de una discusión que lo puso de frente contra su vice quien, justamente, exige una suma fija en lugar de una asistencia única.

¿Leopoldo Moreau le dio una manito al Presidente?

https://twitter.com/MoreauLeopoldo/status/1591479352017186818 Si queremos una recuperación importante del ingreso debemos combinar el programa de Precios Justos con un aumento de suma fija en los salarios del sector privado y público. — Leopoldo Moreau (@MoreauLeopoldo) November 12, 2022

La agencia Noticias Argentinas publicó un tramo de la charla que el mandatario tuvo con los periodistas en París.

Tomamos algunos conceptos destacados

P: ¿Por qué el Gobierno optó por el bono para trabajadores y no por la suma fija?

AF: Algunos socios del Gobierno venían reclamando eso, sabemos que hay una situación compleja en tema inflación orillando los 100 puntos, y esa diferencia entre bono y suma fija, uno es más eventual y el otro más permanente.

P: ¿Por qué eligió eso?

AF: Básicamente porque en la Argentina las paritarias funcionan plenamente y hay que dejarlas funcionar. Han tenido en cuenta la realidad e interferir con una suma fija a los salarios más bajo genera muchos problemas en muchos lugares porque los salarios más bajos están en los municipios y en los pequeños comercios, y el riesgo que se corre es generar un problema fiscal en los municipios y en muchos pequeños comercios que, no tengo ninguna duda, lo resolverían haciendo que sus empleados salgan de la formalidad y pasarlos a la informalidad.

Nosotros tenemos que recuperar el salario de todos, incluyendo a los de más bajos ingresos, y confiamos en que el método de la paritaria es el adecuado. En la emergencia, llegando a fin de año, entendemos que hay salarios más postergados y a ellos vamos a tratar de ir en su auxilio con un bono.

P: ¿De cuánto?

AF: Cuando lleguemos a Buenos Aires lo vemos.

el-gobierno-podr-a-otorgar-un-bono-para-los-trabaj-el-gobierno-podr-a-otorgar-un-bono-para-los-trabaj-1591121851312492544.webp Cuando vuelva a la Argentina, Alberto Fernández y Sergio Massa, deberán evaluar el bono tan discutido

P: Se va a cumplir justo un año del acto del Día del Militante en el que usted planteó dirimir las candidaturas en una gran interna, todas las candidaturas, no solo la presidencial. Le quería consultar si sigue pensando lo mismo. Si mantiene esa idea. Si confía en sus posibilidades de ser reelecto. Y a la luz de los cuestionamientos, algunos surgidos desde La Cámpora, desde el kirchnerismo, si puede eventualmente declinar su candidatura o de qué depende si va a ser o no candidato.

AF: Muy simple, lo que yo dije el 17 de noviembre es lo que creo. La verdad es que creo que esa idea que tuvo Cristina de poner las PASO fue una gran idea para abrir los partidos políticos y que los partidos políticos no se conviertan en un lugar cerrado de los dirigentes. Yo valoro mucho, lo dije en aquel entonces cuando la ley salió y lo vengo defendiendo desde siempre.

Después el resto son todas especulaciones, falta un año y no sabemos qué va a pasar de acá a dentro de un año. Yo tengo una preocupación que es que no vuelvan a ganar los mismos que pusieron a la Argentina de rodillas frente al mundo y hundieron a vastos sectores de la sociedad argentina en la pobreza y en la miseria y endeudaron a la Argentina durante generaciones. No quisiera que ellos vuelvan a gobernar la Argentina. Y para eso haré todo lo que deba hacer para que eso ocurra. Todo lo que deba hacer.

P: Se hizo la presentación formal de Cecilia Todesca para la presidencia del BID. Si nos puede contar el objetivo, la intención. Y además esto requiere una negociación en términos regionales porque hay un candidato de Brasil, porque hay varios candidatos. Si está trabajando, si hubo conversaciones y cómo va a evolucionar en todo caso la negociación por el BID.

AF: Nosotros fuimos muy críticos de la actitud de Estados Unidos cuando puso a Claver-Carone de presidente del BID. Rompió una tradición de muchos años, desde su creación, de que la presidencia del BID estaba en manos de países latinoamericanos. La ruptura de ese acuerdo siempre quise que viniera por una decisión del gobierno americano de dejar sin efecto esa propuesta y volver a llamar a elecciones para que Latinoamérica elija un candidato. Pero no ocurrió. El presidente que propuso los Estados Unidos se fue por otros motivos.

P: ¿Por qué Cecilia Todesca?

AF: Porque la conozco muchísimo, sé de sus cualidades personales, sé de su capacidad técnica, sé de su inmensa honestidad, y sé que puede ser una maravillosa presidenta del BID que no solo la va a aprovechar Argentina sino que la va a aprovechar todo el continente.

Estamos conversando, porque también lo que queremos no es imponer un candidato, es tratar de lograr un consenso donde todos veamos en ese candidato al mejor candidato para la región. Nosotros creemos que en los tiempos que vive el mundo y en la historia que el BID tiene la Argentina ha propuesto una gran candidata para presidir el BID. Que es mujer, algo que el mundo también reclama. Y que tiene una mirada regional absolutamente integradora, algo que América Latina y el Caribe necesitan.

