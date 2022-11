5 razones para una reforma laboral ya

Con la excepción de Cristina Fernández de Kirchner -que luce discurso obsoleto, melancólico de sí misma, enojada porque no obtiene la reivindicación que ella querría y que no obtendrá en esas condiciones- y Alberto Fernández -un meme que inventó Gabriela Cerruti en alguna noche de insomnio-, todos coinciden en que el mercado laboral argentino en 2022 es bien diferente al de 1930, cuando nació la Confederación General del Trabajo (CGT); al de 1945, cuando Juan Perón promovió el Movimiento Peronista; y al de 1974, cuando se escribió la Ley de Contrato de Trabajo. La reforma laboral es indispensable. En todo caso el debate consiste en su contenido. La globalización en los procesos productivos es más importante que la globalización de la geopolítica en crisis. La irrupción de los recursos humanos no sindicalizados equivale al 50% de la sociedad argentina. Todo esto sin mencionar a las obras sociales, que es otro tema, origen de financiación de los jefes sindicales y parte de otra reforma estructural pendiente que es la del sistema sanitario argentino. Siempre que se intentó iniciar una reforma laboral, la máquina de impedir resucita a las 'vacas sagradas' a las que no les importa la realidad de que podrían crearse muchos más empleos registrados en la economía privada. En nombre del beneficio de unos pocos, lo imprescindible se posterga, una historia argentina. De esto escribió Naty Motyl: