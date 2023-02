Otros dicen que no prescribió el escándalo del FC Barcelona

El actual presidente, Joan Laporta, dijo que "no es casualidad" que el caso haya salido a la luz "cuando las cosas van bien para el equipo". El Barça lidera la liga española y busca su 1er. título doméstico desde 2019.

La Federación Española de Fútbol y su comité de árbitros dijeron que Negreira no ha tenido ningún papel en la organización desde 2018.

Luis Medina, quien arbitró de 1998 a 2009 y ahora es el jefe del comité que designa los árbitros de cada fecha de LaLiga, dijo que nunca recibió presión de ningún tipo de parte de Negreira ni de nadie para influir en un resultado o favorecer a un equipo, y describió a Negreira como “ un hombre en las sombras.”

El FC Barcelona respondió con un comunicado en el que explicó que en el pasado había contratado “los servicios de un asesor técnico externo, que proporcionaba, en formato de vídeo, informes técnicos sobre los canteranos en España para el cuerpo técnico del club” y que ahora “este tipo de servicio externalizado lo presta un profesional adscrito al Departamento de Fútbol”.

El club advirtió que emprenderá acciones legales “contra todo aquel que deteriore la imagen del club con posibles insinuaciones” que sean “contrarias a la reputación” del Barcelona.

Pamplinas catalanas. La investigación en curso existe.

Además, imposible ahora desconocer aquel fragmento en carta documento de Negreira al FC Barcelona en 2019:

Tengo la firme intención de cursar denuncia ante los Juzgados lo que seguro acarreará consecuencias negativas. Hasta ahora no he iniciado estas actuaciones para, justamente, evitar graves consecuencias, albergando la esperanza de llegar a un debido entendimiento en relación con mi pretensión ya que no creo que otro escándalo favorezca al club y mucho menos al señor Rosell, habida cuenta de cómo éste facturaba al club o éste a él. Tengo la firme intención de cursar denuncia ante los Juzgados lo que seguro acarreará consecuencias negativas. Hasta ahora no he iniciado estas actuaciones para, justamente, evitar graves consecuencias, albergando la esperanza de llegar a un debido entendimiento en relación con mi pretensión ya que no creo que otro escándalo favorezca al club y mucho menos al señor Rosell, habida cuenta de cómo éste facturaba al club o éste a él.

hernandez-hernandez.jpg Justos por pecadores. Alejandro José Hernández Hernández es un árbitro de tarjetas amarillas llevar en LaLiga Santander. Pero ahora todos quedan bajo sospecha por la 'ola FC Barcelona'. Aquí saludando a Lionel Messi.

Prescribió

De todos modos, salió al rescate el presidente de LaLiga, Javier Tebas, quien visitaba Barcelona en ocasión de un evento social pero aprovechó para hablar largo y tendido en rueda de prensa sobre el 'caso Negreira'.

Él insistió en la idea de que ni la Federación ni LaLiga se involucrarán en el caso porque las supuestas irregularidades habrían prescrito, aunque sí se puso a disposición de la Fiscalía para esclarecer todo el asunto y, de hecho, pidió que así sea porque "hace mucho daño al fútbol español".

La postura oficial de LaLiga en el 'Caso Negreira':

"No es posible que existan sanciones deportivas."

"Ninguna entidad deportiva podemos buscar una sanción, porque está prescrito. Incluso no podría abrir una investigación."

"LaLiga no puede estar pasiva ante los hechos que están pasando. Hay indicios, son hechos extraños y no habituales. El importe, los conceptos... Todo esto se tiene que aclarar porque todo indica que hay indicios, no que haya prueba o delito, pero son indicios que deberían investigarse."

"El Barça podría ser víctima de un estafador. He visto de todo. He visto amaños, intentos de amaños, gente que cobraba de 2 clubs... Todos somos mayorcitos. Tantos años... sería sorprendente. En el ámbito penal debe aclararse. Y si llega a la justicia, allí estaremos."

José María Enríquez Negreira.jpg Recorte de amenazas del pasado que ahora podrían explicarse.

"Si el Barcelona ha estado implicado, que pague las consecuencias. También las personas jurídicas. Negreira por estafador o ambos. No me extrañaría tampoco, tal y como lo veo. Yo creo a los árbitros, si dicen que no intervenía. Los ingenuos de la directiva del Barça cayeron en la trampa. Esto está haciendo mucho daño al fútbol."

"En esa época, no he visto partido raros. Pero en los partidos amañados que he llevado a los tribunales tampoco vi nada raro. Con la Juventus no fue porque los árbitros decidieran acciones de los partidos sino en su elección y designación. Pero la tentativa ya es delito, no hace falta llegar al hecho."

"Creo que la Fiscalía lleva seis meses investigando, con mucha discreción. Y la Agencia Tributaria también mantiene en secreto las inspecciones. Bartomeu, Soler y Grau han ido a declarar recientemente, no hace años. Si esto me lo plantean en el 2019 nosotros hubiésemos abierto un expediente disciplinario. Pero no lo hacemos porque está prescrito."

No sabe / No contesta

En el Barça no logran cerrar filas en un relato coincidente en torno al 'caso Negreira'.

Por lo bajo, allegados a la directiva ponen de relieve la opacidad en torno a la gestión que se ha hecho en el pasado del vínculo contractual con el exNº 2 del arbitraje, José María Enríquez Negreira, capaz de sortear cualquier control institucional.

Las distintas Juntas Directivas afectadas (Gaspart, Laporta, Rosell y Bartomeu) no habían informado hasta ahora sobre la relación con quien fue "proveedor" de servicios de "asesoramiento" durante casi 2 décadas, un inciso que podría cobrar relevancia en cuanto al Barça como persona jurídica si prospera la investigación penal.

El actual presidente, Laporta, en su anterior mandato, llegó a pagar 500.000 euros al año a Dasnil 95.

"Yo no estaba al corriente, parece que esto viene desde el expresidente Núñez, pero yo mientras estuve no supe nada", afirmó un directivo de la 'era Bartomeu' a la web Vozpópuli, mientras otro ha preferido no hacer comentarios.

"Yo me entero ahora", aseguró un 3er. exdirectivo.

"No es tan llamativo que se contrataran servicios de asesoramiento en arbitraje como los que ha contratado el club, pero sí te reconozco que las cantidades dan que pensar", apuntó un allegado a la actual directiva blaugrana.

"Otros clubes pagaban cosas similares", añadió un excandidato a presidente. "No me parece raro que se haya hecho esto, otros lo hacían, pero por lo que sé, la realidad es que nosotros pagamos demasiado, las cantidades sí que me resultan escandalosas".

"Esto acaba de comenzar, me temo que viene de lejos, de Joan Gaspart, y no creo que sea parte de un error accidental o una estafa al Barça, no solo se benefició Negreira con ese 'modus operandi' que se ha mantenido", advirtió otro de los consultados.

Los casi 7 millones de euros que ha pagado la institución catalana al exNº2 del arbitraje entre 2001 y 2018 levantan suspicacias en distintas direcciones.

Hay quienes afirman que esto se conoce ahora que el FC Barcelona se enfrenta con LaLiga en el marco de un fallo judicial que debe conocerse en marzo sobre la posible SúperLiga.

Y no faltan quienes dicen que esto es Florentino Pérez, del Real Madrid, para ocultar la mala campaña deportiva de los 'merengues'.

Al margen de conspiraciones y presiones, lo que aparece en escena es una cloaca del fútbol profesional que logra erosionar la credibilidad del deporte.

"A Laporta me pareció verlo muy tranquilo con este asunto el jueves en el palco (en el partido de Europa League contra el United)."Al final, muchos otros clubes lo han hecho... por eso tampoco alzan la voz", dijo un allegado a la conducción catalana.

Sin ir más lejos, el delegado de campo del Real Madrid está casado con la jefa de arbitraje del fútbol femenino, un conflicto de interés evidente... No es lo mismo pero... ¿me entiendes...? Realmente, Laporta está obsesionado con el impacto del nuevo estadio. Para lograrlo ha montado una financiación que es muy peligrosa ante fenómenos excepcionales, como podría ser el de un descenso si tuvieses un descenso administrativo por sobornos arbitrales tal como le pasó a la Juve en 2006. Sin ir más lejos, el delegado de campo del Real Madrid está casado con la jefa de arbitraje del fútbol femenino, un conflicto de interés evidente... No es lo mismo pero... ¿me entiendes...? Realmente, Laporta está obsesionado con el impacto del nuevo estadio. Para lograrlo ha montado una financiación que es muy peligrosa ante fenómenos excepcionales, como podría ser el de un descenso si tuvieses un descenso administrativo por sobornos arbitrales tal como le pasó a la Juve en 2006.

javier-tebas.jpg Javier Tebas al rescate.

El Barça corre serios riesgos deportivos y financieros. En verdad, y más allá de lo que diga Javier Tebas, el delito de corrupción deportiva que se investiga no prescribiría hasta julio de este 2023 ya que le correspondería un plazo de al menos 5 años desde el fin de la comisión -según algunas fuentes jurídicas, el plazo podría ser mayor dependiendo de la interpretación que se haga del caso-. La relación contractual del Barça con Dasnil 95 finalizó al cierre de la temporada 2017/2018, coincidente con la salida de Enríquez Negreira del comité arbitral. El ministerio público debería presentar su querella y un juez, admitirla a trámite en junio para cerciorarse que no prescriba.

La Fiscalía sospecha que los más de 7 millones de euros que Enríquez Negreira se habría embolsado en estas 2 décadas no lo serían exclusivamente por los servicios de asesoramiento. La investigación, que arrancó a tenor de una inspección tributaria al exvicepresidente del Comité de Árbitros, se centra en los pagos que canalizó a través de su sociedad Dasnil 95.

Hacienda constató que más del 95% de la cifra de negocios correspondía a pagos del FC Barcelona por asesoramiento técnico para asegurarse de que "todo fuera neutral". Al respecto, Bartomeu explicó que esos servicios consistían en su mayoría en charlas y también informes en los que Enríquez Negreira daba información del perfil de los colegiados que iban a pitar los partidos que se disputaba el club culé.

Sin embargo, los investigadores sospechan que parte de las cuantías que su empresa recibió del Barça se podrían deber a algún trato de favor del exdirigente arbitral teniendo en cuenta su condición de 'Nº2' del Comité Técnico de Árbitros en el momento de los hechos, y por tanto, la información privilegiada con la que contaba.

Al respecto, destacan pagos en algunos ejercicios -tal como el año 2016- en los que la cifra superaba el medio millón de euros. Tal y como informó este medio, la empresa bajo sospecha canalizó 3,6 millones de euros en 10 temporadas, si bien el monto total ascendería a 7 millones de euros. Con todo se trata de ejercicios que a ojos de la Justicia estarían prescritos, por lo que la investigación prejudicial se centra en los hechos cometidos entre 2015 y 2018.

La Unidad Adscrita de la Policía Nacional a la Fiscalía centra sus interrogatorios en el contenido de estos servicios prestados al menos desde comienzos del año 2000, así como en la responsabilidad de la ejecución de los contratos. Sobre este asunto Bartomeu dijo que él no solo no tenía responsabilidad en el tema sino que incluso pensaba que estos trabajos de consultoría los prestó el hijo de este exdirigente arbitral, Javier Enríquez Romero.

Precisamente, Romero aparece como apoderado de Dasnil 95, la empresa que creó su padre en 1995 con el objeto social de "la comercialización al mayor y al detalle de productos alimenticios de todas clases". Cinco años después mutó el objeto centrado en "la oferta de servicios de publicidad para empresas, promociones y objetos de regalo, e impresión de textos, y realización de vídeos deportivos para su comercialización".

La firma en cuestión apenas presentaba 2 empleados. Según los balances cotejados por este medio, Enríquez Negreira dejó de constar como administrador de Dasnil 95 en el año 2004 en favor de su hijo, pero volvió a hacerlo en 2019. En ese tiempo, la empresa facturó 3,6 millones de euros, con una medida de 360.000 euros anuales.

