Boca: se filtraron los vídeos de los insultos a Amor Ameal

“Pretendemos que el jugador reflexione. No hablaremos de cifras, porque no vamos a poner mal a la gente, pero créanme que es imposible lo que pide. No existe en la Argentina”, manifestó el máximo dirigente “xeneize” en radio La Red.

El futbolista y su representante, Miguel González se reunieron el martes 02/08 con los integrantes del Consejo de Fútbol del club y allí no hubo arreglo porque cada parte mantuvo su postura.

“Nosotros no nos movemos un centímetro. Todo el trabajo hecho, tanto por Román (Riquelme), como el Consejo de Fútbol y conmigo, lo respaldamos totalmente”, señaló el directivo.

El futbolista habría pedido un tiempo más para responder y utilizó como argumento el mal momento del equipo y que no quería especular con esta situación.

Los dirigentes se mantuvieron firmes y le manifestaron que no se iban a mover de lo ofrecido el martes 26/07.

“Si un jugador gana más de la economía que nosotros tenemos, arrastra a todo lo demás y después tendremos problemas económicos. Hoy Boca está al día, sin problemas en ese aspecto. Para nosotros, tenemos el mejor plantel del fútbol nacional”, comentó Ameal.

Respecto de la versión de que por no arreglar su contrato, por el cual en ese caso podrá empezar a negociar con otro club como jugador libre desde el 1 de enero de 2023, el jugador ya no sería tenido en cuenta por el entrenador, Hugo Ibarra, el titular boquense anunció que se reunirá “con el Consejo de Fútbol para tomar una determinación”.

“Esto es reciente. Son horas para reflexionar. Por parte nuestra hicimos todo el esfuerzo que teníamos que hacer”, sintetizó.

El arquero Agustín Rossi no llegó a un acuerdo económico con Boca Juniors y, si no hay una oferta para emigrar (en las últimas horas hubo una versión sobre Flamengo, de Brasil, pero tendría que hacerse cargo de la cláusula de rescisión), se alejará del club al final de su contrato, previsto para el 30 de junio del año que viene.

En tanto, Ameal también por primera vez habló sobre la salida de Sebastián Battaglia a principios de julio, después de la eliminación por penales ante Corinthians, y sus polémicas declaraciones pospartido cuando se quejó de que no se le habían traído refuerzos.

“No puede ser que ante una adversidad se busque una excusa. Hablé esa noche con Riquelme y dijo que fue una barbaridad lo que pasó. Debemos tratar de que los problemas sean de puertas hacia dentro y no hacia fuera. Las declaraciones de Battaglia no me parecieron felices. Cuando terminás el partido no podes criticar la gestión. Debió aprender de otros técnicos que tuvimos como Carlos Bianchi o Alfio Basile”, advirtió.

Sobre Ibarra, quien estaría hasta el fin de la temporada, expresó que los que fueron campeones del mundo, sin excepción, deben tener una marca “Boca” y eso implica que dirijan ellos. “Battaglia ganó dos campeonatos e Ibarra será un excelente técnico”, vaticinó.

También comentó sobre la salida del excapitán, Carlos Izquierdoz, ahora jugador del Sporting de Gijón, de la segunda división de España, después de haber tenido un conflicto con Riquelme y los integrantes del Consejo de Fútbol por los premios.

“A los hijos de Carlos (Izquierdoz) los hice socios de Boca, así que tengo una buena relación. Pero nosotros defendemos al club sobre todas las cosas. Todos saben cuáles fueron los motivos. Es un excelente jugador, pero lo suyo fue un tema de orden y organización”, argumentó.

“Y en cuanto a Riquelme, como dirigente crece y crece. Una cosa es Román jugando al fútbol y otra como directivo, que también es brillante. Ama y quiere al club. Me llama a las 12 de la noche contándome cosas. Está todo el día en Boca sin excepción”, cerró el titular boquense.

Unos días más tarde, Boca presentó al fichaje estrella del mercado de pases con la llegada de Sergio Romero, arquero con paso en la Selección Argentina y escasa continuidad en el último tiempo.

Chiquito regresó a la Argentina hace algunos meses para recuperarse desde lo físico de una artroscopia practicada en marzo último para “eliminar algunos cuerpos móviles dentro de la articulación” de la rodilla derecha.

Sergio Romero aceleró su recuperación en las instalaciones de Racing, la institución que lo hizo debutar profesionalmente, mientras analizaba las ofertas que le llegaron en este mercado de pases. Por caso, aseguró que distintos clubes de la Premier League se interesaron en él, pero eligió a Boca por sobre esas propuestas frente a una Academia que nunca elevó un ofrecimiento por su contratación.

Dónde atajaba Chiquito Romero antes de llegar a Boca

Chiquito Romero es nuevo refuerzo de Boca y será el séptimo club en la carrera del arquero de 35 años con paso por Racing, AZ Alkmaar, Sampdoria, Mónaco, Manchester United y Venezia. Justamente, este fue el último club en donde le tocó estar al golero que disputó los mundiales 2010 y 2014 con la Selección Argentina.

En el final de la temporada 2020/21, el Venezia coronó un ascenso histórico a la Serie A tras 19 años de ausencia en esa divisional luego de vencer en el Reducido al Cittadella y quiso romper el mercado de pases en el comienzo del Calcio con un fichaje de calidad como el arribo de Romero, quien llegó libre del Manchester United.

Su llegada se dio en el contexto de solo haber disputado 61 partidos entre 2015 y 2021 bajo los tres palos de los Diablos Rojos. Además, llegó a ser suplente de David De Gea y ostenta el récord de mejor porcentaje de vallas invictas en la historia del club inglés (39 en 61 partidos jugados).

Su nuevo club nunca le encontró la vuelta a la máxima categoría del fútbol italiano porque finalizó último con 27 puntos gracias a 6 victorias, 9 empates y 23 derrotas, pero sin el jugador de 1.92 de estatura dentro de la cancha.

Con un total de 16 partidos jugados en el Venezia, 33 goles recibidos, 3 vallas invictas y 2 tarjetas amarillas en 1.440 minutos disputados, debió concurrir al quirófano en marzo de 2022 por una lesión en su rodilla derecha que lo privó de volver a jugar en un equipo condenado a volver a la Serie B.

El contrato entre Chiquito Romero y Venezia finalizó a fin de temporada y no fue renovado.

Quién es Chiquito Romero, el nuevo refuerzo de Boca

El nuevo refuerzo de Boca, Chiquito Romero, nació el 22 de febrero de 1987 en la ciudad misionera de Bernardo de Irigoyen, pero a los 10 años se mudó a la región chubutense de Comodoro Rivadavia para dar sus primeros pasos en el fútbol en la Comisión de Actividades Infantiles (CAI).

Una gira por Buenos Aires le abrió las puertas de las divisiones inferiores de Racing y, en 2004, inició a entrenar con el plantel profesional por decisión del técnico Ubaldo Matildo Fillol, un experto bajo los tres palos y campeón del mundo con Argentina en 1978.

Recién debutó en el Clausura 2007 de la mano de Reinaldo Merlo en un empate 1-1 frente a Nueva Chicago en Mataderos. Poco pudo disfrutarlo la Academia. Jugó tres partidos más de ese torneo y emigró a mitad de año al AZ Alkmaar de Países Bajos por pedido expreso del entrenador Louis van Gaal que lo venía siguiendo de las juveniles de la Selección Argentina.

Ese fue el club que más continuidad tuvo en las cuatro temporadas que permaneció en ese país con un total de 111 partidos jugados y 47 vallas invictas hasta que emigró a la Sampdoria en 2011, saltó al Mónaco en 2013 y recaló al Manchester United en julio de 2015.

Con Chiquito Romero, todos los refuerzos de Boca

. Chiquito Romero

. Martín Payero

. Facundo Roncaglia

En la noche de este último miércoles 17/08, El “Xeneize” empató 0 a 0 ante el Rosario Central de Carlos Tevez, que recibió un emotivo homenaje en la Bombonera, y sigue lejos de los primeros lugares de la Liga Profesional.

Con esta igualdad los dirigidos por Hugo Ibarra están a 10 puntos del líder Atlético de Tucumán en el transcurso de esta décimo cuarta fecha del certamen.

