Batistuta explotó después de que lo trataran de tacaño

Tras estas declaraciones, Gabriel Batistuta, exfutbolista y productor agropecuario, se negó a pagar el impuesto denominado “Aporte Solidario y Extraordinario de las Grandes Fortunas”, aprobado por el Congreso para paliar los efectos de la pandemia de coronavirus, fue embargado el domingo 21/08 por la Justicia Federal de Reconquista por la suma 71 millones de pesos.

La resolución estuvo a cargo del juez federal de Reconquista, Aldo Alurralde, quien ordenó el embargo el 17 de agosto sobre tres inmuebles del exintegrante del seleccionado argentino.

Según informó ese mismo domingo 21/08 el portal ReconquistaSF, el embargo es por 71.096.882,09 pesos, de los cuales 46.059.135,85 pesos son en concepto de capital y los restantes 25.037.746,24 pesos por intereses.

En mayo, Alurralde había rechazado una medida cautelar presentada por el exfutbolista de Boca Juniors, River Plate y Fiorentina de Italia, entre otros equipos, para no pagar el tributo también conocido como Impuesto a la Riqueza, por lo que el caso pasó a la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia.

El Tribunal de Alzada de la capital chaqueña, integrado por las juezas María Denogens, Rocío Alcalá y Patricia García, le dio la razón a Alurralde el 29 de junio pasado al desestimar el recurso presentado por Batistuta.

Por lo tanto, el tributarista Sebastián Domínguez indicó en declaraciones que concedió al portal Infobae que para afrontar el impuesto a la riqueza y evitar su pago “hay varios caminos, uno es la presentación de Batistuta que pide la inconstitucionalidad por la afectación de derechos, que entiende que afecta el derecho de propiedad porque el impuesto sería confiscatorio en principios de razonabilidad e igualdad”. “Esa medida se puede negar, como le pasó a Batistuta, mientras se debate la cuestión de fondo. Acá no hay una sentencia de fondo de la cuestión, está en la etapa preliminar”, mencionó Domínguez en declaraciones a Infobae.

“Hay que acreditar verosimilitud del derecho, no es que el juez define si tiene razón o no, analiza los fundamentos. Tiene que haber peligro en la demora, que demuestre la grave afectación que le produce pagar el impuesto mientras se discute y la contracautelar que es una garantía por si el fallo sale en contra. La cámara y el juez entienden que no se dan esos requisitos, ni demostró que si pagaba se ponía en situación de daño irreparable”, consideró Domínguez al sitio Infobae.

“Lo que hace AFIP es trabar embargo, pero no sobre saldos de cuentas bancarias, sino sobre inmuebles. Al no embargar saldos bancarios o cuentas a cobrar no le estaría produciendo un gravamen irreparable. Ese era un camino, es incierto el resultado. Por otro lado, otros lo que hicieron fue no hacer nada, que AFIP determine de oficio para apelar al Tribunal Fiscal de la Nación, lo que tiene efecto suspensivo ya que AFIP no puede ejecutar la determinación de oficio”, amplió a ese sitio.

“Otros pagaron y pidieron la devolución. AFIP no va a aceptar ese pedido. No le son reclamables intereses, pero se va a discutir hasta que en algún día, quizás en 10 años, la Corte resuelva si el impuesto a la riqueza es inconstitucional o no”, concluyó Domínguez.

Por su parte, el contador y especialista en tributación Mariano Ghirardotti coincidió en Infobae en que “había dos caminos para discutir” el impuesto a la riqueza. “Batistuta elige la del amparo, plantearle a un juez que tus garantías constitucionales se ven afectadas y plantear una medida cautelar mientras se analiza el fondo del asunto”, declaró.

“Una vez que no tenés la protección de la cautelar, el fisco tiene la vía de hacer una determinación de oficio. Seguramente ya se hizo una inspección, mientras tanto el fisco puede intentar esta alternativa, un embargo preventivo. La lógica es que por miedo a no poder cobrar después, le pide al juez que impida ejercer algunos derechos sobre sus propiedades. Batistuta no perdió plata por ahora, la traba de ejercer algún derecho sobre esos inmuebles”, terminó.

Otro ex futbolista que eligió litigar para evitar el pago del impuesto a la riqueza fue Carlos Tevez, que fue a la justicia para denunciar que el cobro de ese gravamen era confiscatorio. Sin pronunciarse en ese momento sobre la discusión de fondo de la constitucionalidad, el juzgado Contencioso Administrativo Federal 5 rechazó la medida cautelar solicitada por el ex jugador de Boca Juniors.

El impuesto a la riqueza fue una iniciativa de Máximo Kirchner y Carlos Heller. Este año, en tanto, el exministro Martín Guzmán elaboró un proyecto de impuesto “a la renta inesperada” que no recibió tratamiento en el Congreso, pero el lunes pasado se publicó la Resolución General 5248/2022 de la AFIP que, sin ser un nuevo impuesto, apunta a un universo y una recaudación similar mediante la imposición de un nuevo “adelanto” a cuenta del pago del impuesto a las Ganancias de las empresas. La iniciativa recaudatoria fue duramente criticada por las entidades empresarias. En ese contexto, que la AFIP haya logrado el embargo sobre los bienes de Batistuta puede llegar a ser visto como una advertencia disuasiva a la resistencia a este nuevo adelanto.

El exfutbolista presentó originalmente la medida cautelar ante el fuero en lo Contencioso Administrativo número 4 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se declaró incompetente y la remitió a Reconquista, de donde es oriundo y en cuya zona posee unas 126 mil hectáreas de campo.

Batistuta consideró que el aporte solidario “vulnera derechos, principios y garantías constitucionales y en especial el derecho de propiedad y la garantía de no confiscatoriedad”, por lo que viola “la garantía constitucional de igualdad frente a los impuestos y las cargas públicas”.

Pero en su fallo, las juezas Denogens, Alcalá y García consideraron que “no se advierten configurados los requisitos exigibles para la procedencia de la medida cautelar pretendida, resultando ello suficiente para desestimar el recurso incoado por el requirente y confirmar la decisión del juez de la anterior instancia”.

En una entrevista publicada el 13 de agosto por el diario La Nación, Batistuta se refirió al caso y se quejó por las críticas que recibió por negarse a pagar el aporte solidario.

“Yo no quise pagar un impuesto y me mataron”, señaló el empresario, quien remarcó que “mucha gente hizo la presentación” pero solo trascendieron su caso y el de Carlos Tevez.

“Yo no estoy de acuerdo, por eso protesté. No me parece justo que yo tenga que pagar por cosas que no hicieron los gobiernos anteriores. Resulta que vos ganaste cosas, tuviste suerte en la vida… y ahora sos un mal tipo”, añadió Batistuta, quien sostuvo que “en todo caso, si querés, sería un tipo no generoso, supuestamente”.

