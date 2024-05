Pacto de Mayo: La solución que se convirtió en otro fracaso

pedro sanchez.webp El presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez.

La visita de Milei a Vox desató la polémica por tratarse de un evento de la agenda personalísima del Presidente que no atendía los intereses del país. Aún así, se financió con recursos del Estado su traslado y estadía. Para disimular ese cariz particular, la Casa Rosada armó de emergencia una reunión en la embajada en Madrid con representantes -no hubo dueños- de empresas con inversiones en el país (las mismas luego se iban a solidarizar con Sánchez en la trifulca con Milei). El Gobierno puso énfasis en ese encuentro para justificar los gastos. Pero una nota que el embajador argentino Roberto Bosch Estévez le envió al ministerio de Relaciones Exteriores español y reveló el diario madrileño El País confirmaba que la del Presidente se trató de una “visita privada”, sin estatus de Estado. No hubo explicación oficial al respecto y sólo en off the record se deslizó que el diplomático cometió un “error”. Pero la carta sirvió para fundamentar una denuncia de diputados de la UCR por malversación de fondos y para ampliar una anterior del legislador de Izquierda Gabriel Solano por el mismo delito. Ambas quedaron radicadas en el juzgado de Ariel Lijo, a quien Milei impulsa para integrar la Corte Suprema. Un homenaje a Norberto Oyarbide.