Javier Milei disparó contra Carlos Maslatón por rumores

En este escenario, el medio cercano a La Cámpora, La Política Online, tituló luego de decir que Milei iba a bajar su precandidatura presidencial: "Sacado por los fracasos provinciales, Milei echó a Kikuchi". En tanto, La Nación tituló: "Las renuncias de Kikuchi y Pareja a la Junta Electoral bonaerense avivaron rumores en LLA".

Rápidamente, Milei salió al cruce: "A pesar de que se le ha explicado que las renuncias en cuestión se tratan de temas formales para que Sebastián Pareja y Carlos Kikuchi puedan ser candidatos insiste en un título engañoso acorde a la campaña sucia que buscan instalar. Así de sucios son".

image.png

Y lo cruzó con un retuit a Carlos Maslatón por sus críticas en Twitter:

milei maslaton kikuchi.PNG

Maslatón había dicho: "Milei, no seas demente, no se te ocurra renunciar a la candidatura ahora porque te deprimieron tus resultados provinciales. Te llenaste de guita, estás obligado. Tenés que ir a las urnas aunque sea para morir. Que la cobardía no te domine. Es por el honor".

"El Partido Nacional (peronismo) está ya trabajando fuerte para no permitirle a Javier Milei que se baje de la elección. El peronismo necesita imperiosamente que Milei compita y que logre al menos 16-18% en las PASO y en Primera Vuelta. O un 21%, como Massa en 2015. Pero no es fácil", agregó el liberal simpatizante del peronismo.

"Fuerza, Milei. No te deprimas. Que la patinada en las provincias no destruya la esperanza de la calle liberal. Y mucho menos que perjudique al peronismo que necesita lo debilites a JxC. Si te bajás, quedarás como un Batista, un Somoza o un Duvallier (o como Menem 2003)", lo arrobó.

"Hasta ahora Javier Milei viene logrando en las elecciones provinciales apenas un 3,32% de la votación popular, por debajo de lo que sacan bolcheviques y trotskystas que llegan al 3,98%. El domingo con Córdoba nuestro promedio caerá aún más. Es imperdonable, Milei-Karina-Kikuchi", insistió el panelista de C5N con una catarata de tuits.

