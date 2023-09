Sin dudas, es un arma de doble filo porque que hay una cuestión legal que limita al Ejército a meterse en el territorio a combatir contra las bandas narcocriminales en algo que es de seguridad interior, pero también de formación y estructura.

Desde las Fuerzas Armadas, comenzaron enumerando porqué Patricia Bullrich no está dando en el clavo y genera tanta preocupación la ola de rumores que explotó luego de esa reunión con asesores:

"En la Marina tenés 25.000 efectivos. ¿A quién mandás a controlar un puerto, a los submarinistas, a los aviadores navales, a los comunicantes? Seguramente, no porque no tienen ni idea.

¿Qué te queda? Los infantes de Marina, que son los más parecidos a una fuerza policial de choque, pero ellos no están capacitados porque no son marinos. Son infantes de Marina para hacer lo que la Prefectura hace en los buques. Entonces, los mandarías a ser ineficientes en su tarea y navegar por la hidrovía no vas a mandar destructores porque no tendría sentido", comenzó una fuente irrefutable que está al tanto de los detalles y conoce muy bien la estructura, los reglamentos y la rosca política entre los uniformados.

En el Ejército también tenés a los infantes. El problema fundamental es que los militares no quieren porque ningún teniente va a hacer algo que lo comprometa a caer en cana unos años. Eso se lo explicaron los jefes de Estado Mayor cuando era ministra y se lo están explicando ahora, no los jefes porque no pueden hablar con ella por ser de la oposición pero sí a través de un montón de interlocutores En el Ejército también tenés a los infantes. El problema fundamental es que los militares no quieren porque ningún teniente va a hacer algo que lo comprometa a caer en cana unos años. Eso se lo explicaron los jefes de Estado Mayor cuando era ministra y se lo están explicando ahora, no los jefes porque no pueden hablar con ella por ser de la oposición pero sí a través de un montón de interlocutores

Entonces, compararon:

Seguramente ella lo intente pero tiene que saber que la diferencia con Milei es que él no les pide esto y les habla de otra cosa: jerarquizar la profesión militar. No les habla para ir a hacer de canas Seguramente ella lo intente pero tiene que saber que la diferencia con Milei es que él no les pide esto y les habla de otra cosa: jerarquizar la profesión militar. No les habla para ir a hacer de canas

Ahora bien, ¿cuál es la sugerencia al respecto? "La recomendación de las Fuerzas Armadas es que ella necesita fundamentalmente ampliar el plan de efectivos de Gendarmería. Si se quiere, también de Prefectura si es que ella quiere agrandar los grupos de control urbano, que son los guardacostas o los albatros".

Tal vez los asesores de Bullrich/Yanco no quieran ponerse en contra ni generar internas innecesarias en tiempos electorales, pero alguien se lo tiene que decir: "Nadie le aconseja empeñar a las Fuerzas Armadas en seguridad porque primero los tiene que equipar. Los tipos no pueden ir con las bazucas o equipos blindados a la ciudad de Rosario: no lo aguanta el asfalto.

A su vez, los tenés que alojar y tener un plan integral porque las FF.AA. actúan en conjunto y eso requiere de un despliegue muy grande. En un cuartel del Ejército tenés una dotación compuesta por cada una de las armas en una proporción determinada. El Ejército opera en conjunto: van los infantes, los de comunicaciones, los ingenieros, los de caballería y los de artillería. Entonces, ¿qué va a hacer, mandar a los infantes y nada más? Los tipos no van a tener comunicaciones ni apoyos con los que está acostumbrado a operar.

Por eso, le están diciendo que no es el camino. Distinto fue lo que empezó Milani y continuó Aguad, que es el apoyo logístico como poner radares. Eso es otra cosa".

Ahora, cuando Patricia quiso intentar que la Fuerza Aérea se involucrara en el control del narco y estaba la idea de la ley de derribo, el jefe de la Fuerza Aérea le dijo: ‘señora, si usted me manda a tirar, ese día no voy a tener puntería porque no tengo pilotos que quieran derribar un avión civil’. No hay forma de que lo hagan Ahora, cuando Patricia quiso intentar que la Fuerza Aérea se involucrara en el control del narco y estaba la idea de la ley de derribo, el jefe de la Fuerza Aérea le dijo: ‘señora, si usted me manda a tirar, ese día no voy a tener puntería porque no tengo pilotos que quieran derribar un avión civil’. No hay forma de que lo hagan

La sospecha de fondo es que Bullrich intenta volver a levantar las banderas contra la inflación, la corrupción y la inseguridad para recuperar el núcleo duro antiperonista que Javier Milei amenazó partir en dos. La pregunta es si está tomando el camino correcto.

Ella les envió una carta pero no obtuvo respuesta...

