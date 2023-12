Pero el malentendido original empieza a mostrar fisuras. Sendas encuestas muestran que no hay suficiente consenso en la opinión pública respecto del programa de ajuste libertario. El trabajo de Circuitos Consultora muestra que el 41% de los consultados está de acuerdo con las medidas oficiales, pero el 47% está en desacuerdo, mientras que un 12% no tiene aún decidida su postura. El mismo trabajo, por otro lado, refleja que el 36% opina que el contenido del DNU tiene como principales beneficiarios a los empresarios, mientras que el 61% entiende que los perjudicados son “los trabajadores”. No es casual, entonces, que las asociaciones empresarias saluden el DNU y los sindicatos lo lleven a la Justicia. Un irrelevante 14%, en tanto, cree que la que será perjudicada por las medidas será “la casta”, esa figura que Milei eligió para definir a un segmento de privilegiados enemigos del progreso, sobre el que prometió que recaería el ajuste.