Una Argentina distinta: Quiso robar y le ofrecieron trabajo

Luego vino el ofrecimiento: "El chico tenía olor de no bañarse hacía algunos días, las zapatillas rotas y el pantalón también. Vino la policía. Lo retuvo. A mí me llevaron a tomarme algunas declaraciones. Al rato una empleada lo fue a ver y me dice «Se llama Martín, como vos. Tiene 15 años, le dije si necesitas una mano, un trabajo o un plato de comida, vení a buscarme ».