Todo por la campaña: Candidata de LLA se borra los tatuajes del rostro

"El que decía 'castrate' fue muy malinterpretado. El mensaje original era otro, pero muchos lo asociaron erróneamente con ideas 'woke' o feministas, lo cual no representa en lo absoluto lo que pienso", explicó. Y, por si no quedaba claro, agregó: " estoy en contra del aborto y no comparto las ideas del feminismo". Menos mal, sino podría ser expulsada del espacio libertario, en el que no se aceptan disidencias ni opiniones diferentes a las de Javier Milei.