Para Stolbizer, su ausencia se debió a “simplemente una cuestión humana”. “Yo corría el riesgo de que me quedara ahí y cayera dormida sobre la banca”, se sinceró.

“Al día siguiente iba a estar en todas las críticas por haberme quedado dormida”, dijo, y se defendió: “Podría haber apretado mal la tecla”.

“Hay una cosa inhumana que es sesionar durante 24 horas seguidas. No se puede hacer, no es sano esto”, se quejó, en tanto que reconoció que retirarse fue “un error”. "Lo reconozco y me hago cargo del error”, admitió.

“No voy a andar inventando una cosa, ni permitir que se especule con ninguna otra cosa que no sea lo que yo he planteado que es que realmente estaba exhausta, me levanté y me fui”, insistió y reiteró que de haber sabido que los números estaban “tan ajustados” no se hubiese retirado.

Stolbizer explicó que la sesión duró 24 horas y que acababa de llegar de un viaje. "La sesión se adelantó un día, las sesiones son los miércoles y se hizo un martes. Yo llevaba dos noches sin dormir y la verdad es que no resistí”, dijo.

Cabe recordar que también Javier Milei y Victoria Villarruel habían sido apuntados, en este caso desde Juntos por el Cambio, por haberse retirado de sus bancas.

"Como regla el bloque participa de las votaciones en particular si previamente se aprueba el proyecto en general. Como en este caso rechazamos la iniciativa nos retiramos del recinto porque no formamos parte de las tranzas de la casta que se producen ante cada votación artículo por artículo. Ese fue el motivo de nuestra ausencia", explicaron los diputados libertarios, ayer, en un comunicado.

En este marco, apuntaron contra Juntos por el Cambio: "a la votación del mencionado artículo faltaron 4 diputados de Cambiemos. Ellos fueron un diputado de Martín Lousteau, uno del gobernador radical de Corrientes, la progresista Margarita Stolbizer y el ex ministro de Mauricio Macri, Gustavo Santos. Tampoco estuvieron dos del PTS - FIT, entre ellos el ex candidato presidencial, Nicolas Del Caño; además de dos del Frente de Todos".

"Pero lo más grave es que el voto clave fue de un diputado nacional tucumano aliado de Juntos por el Cambio. Es el caso de Domingo Amaya, candidato a vicegobernador en 2015 del radical José Cano y funcionario del gobierno del PRO/ Cambiemos en el ministerio del Interior de la Nación", afirmaron desde La Libertad Avanza.

