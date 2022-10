Donda también justificó la guía al señalar que "los periodistas tienen la responsabilidad de llevar la comunicación en un ámbito particular y por eso la serie de recomendaciones".

"Queremos hacer un aporte a una comunicación social que sea inclusiva y desprovista de valoraciones que tienden a generar climas de violencia en un momento en el que las pasiones están muy despiertas", sostuvo la funcionaria.

Dijo, además, que esa publicación "colabora con el trabajo que va a hacer la embajada argentina en Qatar".

"Es una recomendación. Esa es la palabra. Hacemos recomendaciones siempre porque es parte de nuestra función", precisó.

Qué dice el manual del INADI para periodistas que viajen a Qatar 2022

El escrito gira alrededor de los ejes Racismo y xenofobia; Violencia en el juego; Discriminación; y Género y diversidad sexual.

En sus 21 páginas de recorrido, las recomendaciones a las que más preponderancia se les dio son algunas expresiones como "negro" o "indio", en todo tipo de situaciones.

La primera sección de este manual trata sobre el racismo y la xenofobia. Allí, se recomienda que al referirse a la comunidad afro, no se utilice la palabra "negro" o la construcción "piel oscura" o similares; y en su lugar se use la denominación "afro" o "afrodescendiente".

Por ejemplo, indica que es mejor no decir o escribir "se ve negra la suerte para el equipo" o "compró la entrada en el mercado negro".

En su introducción, el entregable cometió un notable error: "la cobertura de los partidos y todo lo que ocurre a su alrededor tiene mucho protagonismo en los medios durante los meses en los que se desarrolla el evento", se lee. En rigor, la Copa del Mundo dura 28 días y no los "meses" que asegura el INADI en su texto.

Continuado con el segundo eje del prontuario, se encuentra el de "violencia en el juego". El organismo conducido por Victoria Donda pidió evitar hablar de la "paternidad deportiva", es decir, en términos de historiales entre la Selección Argentina y la de Brasil.

En esa línea, el INADI solicita no usar canciones como "Brasil decime qué se siente tener en casa a tu papá", ya que lo considera "un canto agravante".

La expresión "matar o morir" también luce en la presentación del instituto como algo negativo.

El último eje temático, que refiere a la discriminación, expresa su repudio a frases tales como "está más pendiente de la peluquería que de entrenar" o "así de gordo no puede saltar ni correr". Esto, al igual que decirle "ciego" a un árbitro que equivoca un fallo.

Tenemabum, durísimo: "Pavada de mononeuronales"

El manual en cuestión había generado todo tipo de críticas y burlas en las redes sociales. Esta mañana, el periodista Ernesto Tenembaum lo cuestionó duramente, al asegurar que "es una pavada de mononeuronales". "Hay gente que cobra por esto", consideró.

"Esto es la caricatura del progre", agregó, cargando nuevamente contra el organismo que conduce Donda.

"Pero además no laburan, no escuchan cómo se habla, no utilizan bien los términos, está mal lógicamente lo que plantean, las frases son contradictorias, no se entiende cuándo usar la animalización y cuándo no… y hay gente que cobra por esto", concluyó.

--------------

Más contenido en Urgente24:

Los K acorralan a Alberto Fernández (que, por ahora, no cede)

Una encuestadora argentina midió el balotaje en Brasil: Los resultados

FDT/JXC, una estafa electoral pero trolls insisten: Jubilados no cobrarían más con Macri

Eric Freeman: El basquetbolista ex NBA que pidió el IFE 5

Embargan a Martín Redrado, que niega ser padre de la hija de Salazar