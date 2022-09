Sorpresivo paro docente en CABA este jueves 22/09

Hace dos semanas, la administración de Horacio Rodríguez Larreta anunció que se recuperará el día que se perdió por el feriado nacional decretado tras el ataque a Cristina Kirchner. El lunes 31 de octubre habrá clases con normalidad en lugar de una jornada institucional que estaba programada. En su lugar, a fines de octubre, habrá una EMI un sábado.

A partir del 2023, tres de las cinco jornadas de capacitación docente se llevarán adelante los sábados en las escuelas públicas. Según informaron, ese día extra conllevará un plus salarial en la misma línea.

Tras enterarse del llamado a paro docente, la ministra de Educación de la Ciudad, Soledad Acuña, señaló: que "los sindicalistas de las escuelas cerradas eligen otra vez dejar a los chicos y chicas sin clases. Es su única reacción ante una propuesta del ministerio que no solo busca capacitarlos, sino que además les paga ese día como extra”.

En la cartera educativa, consideran que la convocatoria a paro el jueves es “meramente política” y “oportuna” porque se pega con el Día del Estudiante, que se celebra este miércoles, e implica una doble jornada no laboral. “Si no quieren capacitarse los sábados, que no lo hagan. No se les pagará el extra. Pero que no llamen a un paro”, remarcaron.

