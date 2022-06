Marchas: Una ciudad (no CABA) es rehén hace días

CÓRDOBA. Las marchas no paran en Córdoba, una ciudad que parece ser rehén de una realidad muy cerca de estallar (si es que ya no lo hizo). Hace semanas, la capital provincial y segunda ciudad más poblada del país sufre protestas diarias por diferentes motivos, que cooptan las calles y producen varios problemas a personas que, muchas veces, no tienen nada que ver con lo que se reclama.