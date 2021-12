Inseguridad: Inauguró un negocio y le duró tres horas

“Hoy la Justicia en Argentina no funciona como tendría que funcionar. No le queremos dar una nueva oportunidad a los delincuentes”, detalló desilusionado al hablar de las ganas de seguir que recibieron por parte de sus allegados. Por otro lado, comentó que un turista italiano también fue víctima del robo, ya que se encontraba en su local. El mismo le dejó un comentario que genera vergüenza por los robos: “Qué buena bienvenida me dio Argentina”.