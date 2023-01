'¿Sabés quién soy yo?' Un comisario quiso zafar del control de tránsito

- ¿Comisario inspector Gómez? ¿Qué tal, señor? [Lo freno] por la patente, que está cortada

- ¿No me conoce a mí?

- No lo vi nunca, señor. Aguárdeme un segundito el móvil

Acto seguido, el oficial le solicitó a Gómez que se identificara y le permitiera ver la credencial correspondiente. El comisario, visiblemente molesto, le replicó:

Yo ya me identifiqué. ¿No me conoce a mí? Prestame un segundo el handy

https://twitter.com/SeguridadBA/status/1617956815769305088 Inmediatamente después de tomar conocimiento de esta situación, la oficina de Transparencia y Control Externo de la @PoliciaCiudadBA le abrió un sumario administrativo al comisario inspector por su vergonzosa actitud. pic.twitter.com/HbX0iMssC4 — SeguridadBA (@SeguridadBA) January 24, 2023

Ante la negativa de cumplir la orden del superior, el comisario comenzó a quejarse de que "era una falta de respeto que no lo reconociera". Debido a la situación expuesta, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) expresó su apoyo a todos los oficiales de la policía y agentes que trabajan en el control de tránsito.

La ley, es ley para todos

La ANSV solicitó la suspensión de la licencia de conducir del comisario inspector, según se informó desde el organismo del Ministerio de Transporte. Pablo Martínez Carignano, director ejecutivo de la ANSV, comentó:

Si alguien les dice 'sabés quién soy yo' , la respuesta debe ser 'un ciudadano como cualquier otro' , y llevar adelante su tarea hasta el final. Ni los vivos ni los que chapean tienen lugar en la cultura vial que necesitamos.

El comisario circulaba en falta con la Ley Nacional de Tránsito, que establece que, entre los requisitos obligatorios para circular, los vehículos deben tener las placas de identificación de dominio con las características en los lugares indicados, que deben ser legibles y sin ningún tipo de aditamentos.

image.png

El pedido de suspensión surge a partir de la disposición 384/2020 impulsada por la ANSV, que permite la suspensión provisoria de la Licencia Nacional de Conducir de conductores que presenten algún tipo de alteración de su aptitud para conducir y que registren un grave peligro para la seguridad vial.

Las autoridades de la Policía de la Ciudad confirmaron que el superior fue “sumariado y será puesto en disponibilidad” y se encuentra inhabilitado para manejar, según detallaron en el comunicado del caso.

