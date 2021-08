Rumor: Tinelli habría ofrecido financiar la campaña de Manes

Cabe destacar que no es la primera vez que se asocia el nombre de Marcelo Tinelli con Facundo Manes. En el año 2018, impulsados por el descontento social que generó la gestión de Mauricio Macri y el temor a que volviera a gobernar el kirchnerismo, se reunieron en varias oportunidades con el empresario Francisco De Narváez con la intención de crear un espacio político rumbo a las elecciones del 2019. No obstante, las reuniones no llegaron a buen puerto.