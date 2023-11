Rosario: Detuvieron al jefe de la barra de Central y al titular de la UOCRA

No obstante, aún no hay más detalles sobre la conformación de la asociación ilícita ni de la imputación. Por ende, habrá que esperar hasta la semana que viene que se dará la audiencia contra Bracamonte

Hasta ahora, lo único que trascendió es que hubo extorsiones relacionadas al cobro para la realización de obras y al negocio de viandas, y que "Pillín" fue trasladado a la sede de la Agencia de Control Policial, en Catamarca al 1300, por el centro de la ciudad.

image.png Así llegaba Bracamonte. (Fuente: Rosario3)

"Pillín" Bracamonte

Con más de 20 años de supuestos ilícitos, Bracamonte fue ligado con "Los Monos" en negocios con seguridad en recitales y hasta tajadas de pases de jugadores de las inferiores. Su toma del poder en la barra de Central fue a tiros.

Además, su historia como jefe data de 2002, cuando al frente de un grupo al que dio en llamar "Los Pillines", desbancó de la tribuna a los hermanos Juan Alberto y César Bustos, quienes habían heredado la barra a fines de los 90 de parte de su padre, Juan Carlos.

image.png Bracamonte lidera la barra auriazul y todo tipo de negocios relacionados.

Vinculación con la UOCRA

Si bien todavía se desconoce cuál sería la relación de Bracamonte y Vergara, todo enciende las alarmas. Principalmente hay que recordar que en julio de este año, tal lo informamos desde Urgente24, la sede de la UOCRA en Santa Fe y un edificio en Rosario, fueron el blanco de una serie de balaceras mafiosas investigadas por fiscales como Valeria Haurigot, en un expediente con diez detenidos.

El principal sospechoso de ordenar estos ataques es "Pupito" Avalle, un hampón la banda narco, ligado a su capo, "Guille" Cantero. En ambos hechos, se detectaron dos notas intimidatorias dirigidas a Vergara.

image.png Carlos Vergara, secretario de la UOCRA Rosario, está en el medio.

Producto de lo ocurrido hace instantes, el secretario adjunto de la UOCRA Rosario, Sixto Irrazábal, dialogó con los medios de comunicación para aclarar la situación. "No tengo mucho para decir, es mi compañero. Me cayó de sorpresa, como a todos. Tenemos relaciones con gente que nos cruzamos y no sabemos qué actividades hacen. Vergara puede contar conmigo, tengo que estar en las malas y en las buenas", sostuvo.

Para concluir comentó: "Estoy poco con Carlos, él está mucho con las paritarias nacionales. Hablamos de cosas gremiales. Esto afecta al gremio, hay que ver la inocencia de Carlos".

