Robaron un auto con una beba a bordo y la arrojaron en la huida

En diálogo con TN, Lorena detalló cómo fue la brutal situación. “Fue un momento de terror. El solo recordarlo me estremece. Fue muy rápido, no me resistí para nada. Venía ingresando a mi hogar. Uno de los nenes estaba abajo y mi otra nena con la bebé estaba en el auto. Cuando logro ver que una baja, me quedaba la bebé adentro”, explicó.