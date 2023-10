Cuando llegamos nos encontramos con una mujer que estaba en la costa. No se ubicaba en tiempo y espacio, pero no tenía heridas aparentes. Lo que nos dijo es que estaba con un masculino en el vehículo en marcha cuando tocaron la palanca de cambio y no pudieron frenarlo, relató el sargento Juárez. Cuando llegamos nos encontramos con una mujer que estaba en la costa. No se ubicaba en tiempo y espacio, pero no tenía heridas aparentes. Lo que nos dijo es que estaba con un masculino en el vehículo en marcha cuando tocaron la palanca de cambio y no pudieron frenarlo, relató el sargento Juárez.