La doctora en derecho, Natalia Volosin, contó que Federico Taiano, hijo del fiscal del caso $LIBRA, "es socio, tiene sociedades off shore en Miami con el círculo más íntimo de Cristián Ritorno".
OFF SHORE EN MIAMI
Tremenda denuncia de Natalia Volosin que salpica a Cristian Ritondo
La abogada relacionó a Federico Taiano, hijo del fiscal en la causa $libra con el "círculo más íntimo" de Cristian Ritondo.
Luego se preguntó: "¿Quién tiene la causa por supuesto enriquecimiento ilícito de Cristian Ritondo? " y respondió: "el padre, Eduardo Taiano".
Más adelante sentenció:
Tanto en X como en Facebook, se la pudo ver explicando sus afirmaciones.
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