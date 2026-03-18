pod 4 980x90 a spotify celeste
urgente24
POLÍTICA denuncia > Cristian Ritondo > Miami

OFF SHORE EN MIAMI

Tremenda denuncia de Natalia Volosin que salpica a Cristian Ritondo

La abogada relacionó a Federico Taiano, hijo del fiscal en la causa $libra con el "círculo más íntimo" de Cristian Ritondo.

18 de marzo de 2026 - 20:08
Cristian Ritondo, mencionado por, Natalia Volosín

Cristian Ritondo, mencionado por, Natalia Volosín

La doctora en derecho, Natalia Volosin, contó que Federico Taiano, hijo del fiscal del caso $LIBRA, "es socio, tiene sociedades off shore en Miami con el círculo más íntimo de Cristián Ritorno".

image
Federico Taiano (Foto Agencia Paco Urondo)

Federico Taiano (Foto Agencia Paco Urondo)

Más adelante sentenció:

Seguir leyendo

El problema en este país no es ideológico, es estructural, tiene un problema de corrupción estructural y un sistema de justicia esencialmente no independiente El problema en este país no es ideológico, es estructural, tiene un problema de corrupción estructural y un sistema de justicia esencialmente no independiente

Tanto en X como en Facebook, se la pudo ver explicando sus afirmaciones.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Pampa139/status/2034235725919490517&partner=&hide_thread=false

Más notas de Urgente24

La traición de Martín Varsavsky se asoma a los 50 años de la tragedia

Muerte en el Paseo de la Infanta: "Es el fracaso del sistema judicial argentino y de la CIDH"

'Schoenstatt', un movimiento clave en Chile en la Presidencia de José Antonio Kast

Henry Taube: el Premio Nobel de Química que descifró la transferencia de electrones

8 de Marzo: El día de la mujer en Argentina ¿vale lo que pesa o viceversa?

Maldito archivo: Mauricio Macri, Javier Milei y la eternidad tan perecedera

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES