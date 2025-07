La oposición estalló contra el futuro embajador de USA y contra Milei: "Lamelas o Argentina... Vos elegís"

Desde el peronismo, también se expresó con dureza el senador Eduardo “Wado” de Pedro: “Al futuro embajador le molesta que seamos un país federal. Su promesa de alinear a gobernadores con Washington es una intromisión inaceptable”.

Incluso desde la oposición dialoguista se escucharon voces críticas. El radical Pablo Blanco repudió lo que llamó una “amenaza inadmisible al federalismo”. También lo hizo Julio Cobos, quien advirtió que Lamelas “desconoce la autonomía provincial” y le pidió que aclare si su advertencia también incluye compras públicas realizadas por gobiernos locales, como las de Mendoza.

image

Del ala K, la diputada Cecilia Moreau fue tajante: “Parece que los jefes de Milei le mandaron un supervisor”. Y agregó: “Este embajador no viene a representar a un país amigo, viene a intervenir en nuestra política interna, controlar gobernadores y perseguir opositores”.

El diputado José Glinski coincidió: “Argentina no es una colonia. Lamelas debería disculparse con el pueblo argentino”. Lo mismo planteó la diputada Constanza Alonso, quien resumió: “Bancar a Milei, frenar a China, perseguir a Cristina. Nosotros no somos colonia. No lo fuimos ni lo vamos a ser”.

La advertencia más grave llegó desde la diputada Lorena Pokoik: “Lamelas no es un embajador, es un engranaje de un proyecto colonial. Debe ser declarado persona no grata en la Argentina”.

Desde la izquierda, el diputado Christian Castillo fue directo: “La soberbia imperialista de Lamelas es inadmisible. Sus declaraciones son propias de un virrey. Hay que repudiarlo”.

Incluso desde bloques federales se sumaron voces: los socialistas Mónica Fein y Esteban Paulón pidieron formalmente que el Gobierno no acepte el plácet del embajador. “ARGENTINA SE RESPETA”, escribió Paulón.

image

“No somos colonia”

Desde el norte del país, el senador Sergio “Oso” Leavy lanzó una advertencia con tono federal: “Lamelas no viene a representar a su país, viene a disciplinar al nuestro. Ningún funcionario extranjero tiene autoridad para decirnos qué provincia puede negociar con quién”.

“Si a Milei le parece bien tener un tutor extranjero, que lo diga. Pero que no arrastre a todo el país en su entrega”, reclamó.

Y cerró: “Desde el norte de la Patria, resistimos. En este suelo hay historia”.

El origen de la polémica

Durante su exposición ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de EE.UU., Lamelas dejó en claro sus prioridades: “Mi papel será apoyar al gobierno de Milei en todos sus esfuerzos por llegar al fondo del atentado a la AMIA y asegurar que Cristina Kirchner reciba la justicia que bien merece”.

Además, afirmó que su función incluirá “viajar a todas las provincias y dialogar con los gobernadores para frenar proyectos con China, que pueden prestarse a la corrupción”.

Las palabras del diplomático, aún sin plácet oficial, abrieron un frente inesperado en la política local y desataron un rechazo masivo en medio de una creciente tensión entre el gobierno argentino, la oposición y los actores internacionales.

______________________________

