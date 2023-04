El candidato de Larreta que enfrenta a un gobernador y a la marca 'Menem'

Es un dirigente joven, de 43 años, abogado de profesión, graduado de la Universidad Nacional de La Rioja (UNLAR), con un magister en derecho administrativo por la Universidad Austral. A lo largo de su carrera política ocupó varios cargos a nivel local, entre los cuales se destacan su paso como ministro de Gobierno y Justicia, director del PAMI riojano y viceintendente de la capital.

Ante la prensa, Álvarez se muestra muy crítico de la actual gestión, a la que denomina como "una secta de obsecuentes y fanáticos", habla sobre "el enorme potencial de desarrollo" que tiene la región y anticipa que, si es electo, va a derogar la reforma de la constitución provincial que impulsa Quintela.

felipe.jpg Felipe Álvarez es el candidato de Juntos por el Cambio en La Rioja.

En las últimas horas, el joven candidato felicitó al neuquino Rolando Figueroa tras su victoria frente al histórico MPN en su provincia: "Felicitaciones colega y amigo Rolo Figueroa. Es posible romper viejas estructuras de poder. Con ideas claras y voluntad de cambio. Éxitos en tu gestión", escribió Felipe Álvarez en su cuenta de Twitter.

La campaña del candidato a gobernador gira en torno a generar un plan desarrollo que apuntará a mejorar los bajos salarios en la provincia y propuestas en torno a la política de educación y salud. La campaña estuvo siempre apadrinada por Rodríguez Larreta, quien, como ya se mencionó, en febrero pasó por La Rioja y lo hará ahora nuevamente, a días de las elecciones.

"Queremos generar más trabajo en Argentina y en La Rioja", sostuvo Larreta en contacto con la prensa al acompañar en febrero a Ávarez.

"La provincia está quedada en el tiempo, hace mucho que gobiernan los mismos, es hora de cambiar", agregó, en apoyo al proyecto de Felipe Álvarez y Juntos por el Cambio en La Rioja. El mandatario destacó el potencial productivo de la industria alimenticia y el turismo. También ponderó el rol de la provincia como parte de la cuenca de litio del norte del país.

"El litio puede explotarse de manera responsable, generando trabajo riojano", afirmó Larreta. También sostuvo que las ganancias deben quedarse en la provincia y ejemplificó el caso de Jujuy donde las regalías del litio se utilizan para construir escuelas.

Por su parte Felipe Álvarez sostuvo que "La Rioja tiene que insertarse en un modelo de desarrollo que sea armónico con el desarrollo del país, en el modelo que viene preparando Horacio".

"Me vengo preparando para gobernar la provincia para que los riojanos puedan vivir mejor", agregó.

Hace solo 3 meses, manifestaba a la prensa:

Tenemos a un gobernador que administra mal. La Rioja recibe mucha plata de la Nación, pero no se destina a las cosas que realmente necesita la gente. Tenemos, por ejemplo, una empresa aérea estatal que pretende competir con Aerolíneas Argentinas, pero que en realidad solo sirve para que viajen los funcionarios y los amigos del poder, mientras que en una ciudad del interior una madre tiene que viajar más 300 kilómetros para que un médico pueda atender a su hijo, porque no hay hospitales. La educación es un desastre, estamos a fines de marzo y seguimos sin clases. Tenemos los salario más bajos del país. Esto se parece más a una secta de obsecuentes y fanáticos que a una democracia, porque, además, no se respeta a las instituciones, porque la familia del gobernador está ocupando todos los cargos públicos, en el sector de la salud, de la educación, de la justicia, todos. Esto atenta contra la calidad de vida de los riojanos. Ahora, por ejemplo, los maestros están de paro y, en vez de sentarse a dialogar con mesura, declaró ilegal el paro, ¡un gobierno que se dice peronista! Todo esto genera mucha bronca, indignación. Ha puesto a los trabajadores como enemigos, cuando el enemigo debería ser la falta de insumos en los hospitales o los salarios bajos

Y agregaba que "hoy lo que se necesita es un Estado que planifique, que tenga un rumbo claro, que administre bien los recursos, como lo han hecho las provincias cercanas. Sobre todo, se tienen que aplicar los recursos a las verdaderas necesidades de la gente y tenemos que empezar a producir. La Rioja tiene un enorme potencial de desarrollo en un montón de áreas, en la minería, en las energías renovables, en la industria del conocimiento, en el turismo. Sin embargo, en lugar de explotar estos sectores, la provincia compite con los privados permanentemente. El Estado provincial abrió, por poner un ejemplo, una tienda de alimentos, pretendiendo así bajar inflación, lo cual es una locura, porque esa es una cuestión nacional, pero lo peor es que además eso liquidó a un montón de comerciantes chicos."

En cuanto al proyecto de reforma constitucional que envió Ricardo Quintela, dijo que derogaría esa ley "directamente": "Este proyecto, que fue metido de forma solapada durante un año electoral, no tiene otro objetivo que permitir la reelección del gobernador, que podría presentarse para un periodo más en el futuro. Todo lo demás, lo que tiene que ver con declarar como un derecho el acceso a la internet o al agua, es un cuento, porque abrís la canilla y el agua sale turbia, y las escuelas no tienen internet. Entonces, antes de declararlos como derechos, se tienen que concretar."

Por último, cabe mencionar que Álvarez competirá también contra el libertario y sobrino del expresidente, Martín Menem, quien se referencia a nivel nacional con Javier Milei y asegura que el líder de La Libertad Avanza "es quien mejor representa las ideas" de su tío.

"Si se presenta le saca votos a Juntos por el Cambio", explicaron en su momento en el PRO y acusaron al gobierno oficialista de "colaborar" para fortalecer el armado político de los libertarios.

Por el Frente de Izquiera y de los Trabajadores, se presentan Carolina Goycochea y Domingo Vedia.

