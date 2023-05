Patricia Bullrich respondió con chicana a Alberto y CFK

"Valoro el gesto de esa empleada que, sabiendo que podía correr riesgos, se animó a decir la verdad", sostuvo el mandatario sobre la ex colaboradora de Milman.

"Que en el despacho de Patricia Bullrich se cite a una persona para pedirle el teléfono y borrarle el contenido por temor a la justicia me parece vergonzoso e imperdonable en términos institucionales. Bullrich y Milman son los que tienen que dar explicaciones", agregó.

Más temprano, tal como informó Urgente24, la propia Cristina Kirchner había salido con los tapones de punta contra Bullrich acusándola de "encubrimiento".

La vicepresidenta compartió en su cuenta de Twitter la reacción del diputado brasileño Alencar Santana, quien había publicado la tapa de Página12 con esa noticia.

Santana escribió: “En Argentina, la presidenta del mayor Partido de la oposición (PRO) y pre- candidata a la presidencia, Patricia Bullrich, es sospechosa de estar involucrada en una operación para borrar datos del celular de una testigo clave en el caso del intento de asesinato de Cristina Kirchner”.

Y el brasileño agregó: “La testigo, asistente de un diputado en el momento del crimen, dijo que la llevaron a la oficina de Bullrich y allí un experto le borró el celular. La extrema derecha en América Latina utiliza la violencia como método en todos los Países ¡Vergonzoso!”.

CFK compartió esos tuits y lanzó: "Lo que acabas de leer no lo dijo NADIE en Argentina. Son las expresiones de un diputado de la República Federativa de Brasil publicadas en el día de ayer al conocerse, a través de Página 12 el testimonio de una ex asesora del Diputado Millman".

"Resulta muy impresionante no sólo la naturalización de la violencia política sobre mi persona, sino también el encubrimiento del intento de asesinato ocurrido el 1 de septiembre", añadió.

Qué declaró Ivana Bohdziewicz

La joven de 26 años que se desempeñó como asesora de Gerardo Milman volvió a declarar ante la Justicia para ampliar su indagatoria. Lo que se conoce hasta ahora de su declaración son sólo trascendidos periodísticos.

Según Página12, Bohdziewicz aseguró ante la fiscal Alejandra Mangano que el borrado del contenido de su teléfono celular fue realizado por un perito en una oficina que pertenecería a Patricia Bullrich.

El portal Infobae coincide con esta versión pero suma otro dato que no parece menor: dijo que fue asesorada para borrar el contenido de su teléfono porque no quería que se filtraran fotos íntimas.

Ivana aseguró que su amiga y compañera de trabajo Carolina Gómez Mónaco la llevó hasta una oficina de Bullrich, en donde estaban Milman y un perito, para realizar el borrado del contenido del teléfono. Según explicó, como estaba muy preocupada ante la posibilidad de que se filtrara información privada, aceptó las recomendaciones para limpiar el aparato.

“Yo estaba preocupada por mi vida personal, en ese momento los medios estaban bastante activos. Entonces deciden borrar todo y yo accedí. Tampoco creí que iba a ser tan grave y me iba a perjudicar hacerlo”, aseguró Bohdziewicz según la declaración a la que accedió Infobae.

Además, en su nueva presentación, la joven ratificó que nunca escuchó a Milman decir en el bar ubicado en la esquina del Congreso “cuando la maten yo voy a estar en la Costa”, tal como aseguró oír el asesor legislativo Jorge Abello, 48 horas antes del atentado, según declaró en la causa a fines de septiembre.

Desde la querella consideran que la nueva declaración de la ex asesora reafirma su hipótesis de que los celulares de las asesoras de Milman y testigos en la causa debieron haberse secuestrado en un primer momento, cuando surgieron las primeras sospechas sobre el rol del diputado nacional.

Estos reclamos derivaron en los insistentes pedidos de recusación contra la jueza María Eugenia Capuchetti.

Sin embargo, por lo que se sabe hasta ahora, el contenido borrado de ese celular fue recuperado y analizado, y hasta el momento no se habría encontrado nada que sea de interés para la causa.

Según Página12, Ivana fue despedida en enero pasado de las oficinas de Milman y desde hace varios quería declarar antes el fiscal Carlos Rívolo para contar estos detalles que abren nuevos dudas sobre la información borrada. Además, Bohdziewicz declaró, según personas cercanas a la causa, que tras presentar un nuevo abogado para pedir dar su testimonio y a la espera de ser convocada, su ex compañera le escribió mensajes que decían: "¿Ahora qué querés declarar?" y "No me traiciones".

El testimonio, finalmente, se lo tomó la fiscal Alejandra Mangano. "Es curioso que cuando ella dijo que quería declarar y el fiscal Rívolo se tomó licencia y le iba a tomar declaración después del 10 de mayo, en el ínterin recibió algún tipo de amenaza y ella decidió rápidamente ir a declarar", analizó el abogado defensor de CFK Juan Manuel Ubeira, en diálogo con la AM 750.

Lo cierto es que más allá de cómo continúe la causa judicial y si esta nueva declaración pueda tener algún impacto o provocar un giro en la causa, CFK -y luego Alberto Fernández- aprovechó para volver a subir al ring a Patricia Bullrich, candidata a presidenta de JxC. Y ella respondió irónica, desentendiéndose de las acusaciones.

