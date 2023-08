Patricia Bullrich: "No quiero echar más leña al fuego"

No quiero prender ninguna luz ni decir que estoy lista desde hace tiempo. Lo estoy porque me preparé para serlo, pero no lo digo para que no haya una situación de caos. Estoy pregonando el orden No quiero prender ninguna luz ni decir que estoy lista desde hace tiempo. Lo estoy porque me preparé para serlo, pero no lo digo para que no haya una situación de caos. Estoy pregonando el orden