Néstor Grindetti y Patricia Bullrich ¿Juntos en las PASO?

mauricio-macri-y-patricia-bullrich-1497742.jpg Patricia Bullrich y Mauricio Macri hablaron del PRO en Cumelén

Cumelén: ¿y después qué?

Recordaremos que Patricia Bullrich estuvo con Mauricio Macri en el country Cumelén (Villa La Angostura), donde evaluaron entre otros cuestiones, la interna del PRO y del conglomerado Juntos por el Cambio.

De allí en adelante, aunque por ahora sin definiciones personales, Bullrich no le cerró las puertas de su compañero de partido: “Macri todavía no ha dicho que se ha subido, quizás faltan algunas definiciones respecto a él mismo; es su decisión”. dijo la ex ministra de Trabajo.

Respecto de su futura voluntad política como líder del PRO Bullrich explicó que “Macri está aportando su experiencia”. Luego remarcó “es muy importante trabajar sobre esos buenos y malos momentos y las decisiones que hay que tomar. Creo que está trabajando su experiencia para aportarla, es muy positivo para nosotros, no creo que esté haciendo lío”.

